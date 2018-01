L' otite catarrale è una condizione patologica che deriva dall'infiammazione dell' orecchio medio . Quest'affezione è di frequente riscontro in età pediatrica , ma può interessare anche gli adulti.

L'otite catarrale è caratterizzata dall'aumentata secrezione di muco a livello auricolare (catarro tubarico).

Il processo alla base della patologia può dipendere da svariate cause. Nella maggior parte dei casi, l'otite catarrale rappresenta una complicanza di patologie delle alte vie respiratorie, non trattate in maniera adeguata (es. raffreddore, influenza, faringite ecc.).

La valutazione medica si avvale della visione diretta del condotto uditivo e della membrana del timpano (otoscopia) e dell'esecuzione di esami strumentali (audiometria e timpanometria) che confermano la presenza di catarro. Il trattamento varia in base al tipo di processo che ha generato l'otite catarrale.