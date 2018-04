Il trattamento delle occhiaie nere dipende fondamentalmente dalle cause; le strategie disponibili per rimediare al problema vanno dai cosmetici per il contorno occhi fino alle procedure estetiche mediche e chirurgiche.

Cosmetici per il contorno occhi

Per quanto riguarda l'iperpigmentazione della zona perioculare, occorre innanzitutto prevenire l'insorgenza del problema usando sempre prodotti cosmetici per il contorno occhi. Oltre ad essere specifiche, le formulazioni più adatte al mantenimento di quest'area sono delicate ed ipoallergeniche. Infatti, alcuni disturbi, come le irritazioni degli occhi, sono spesso una conseguenza dell'utilizzo di cosmetici non adatti alla zona perioculare. Oltre a correggere le rughe d'espressione e tonificare efficacemente la pelle nell'area perioculare, le creme, i sieri o i gel per il contorno occhi possono contenere attivatori della microcircolazione e filtri solari, utili per prevenire i depositi di melanina ed i danni da foto-invecchiamento.

Altro espediente per minimizzare le occhiaie nere consiste nell'applicare cosmetici a base di agenti illuminanti o correttori pigmentati per un efficace camouflage. Va segnalato che quest'ultime soluzioni riescono solamente a nascondere le macchie e gli aloni neri sotto agli occhi, limitandosi a coprire il problema senza risolverlo.

Procedure estetiche mediche e chirurgiche

In rarissimi casi, qualora si desiderasse una soluzione per le occhiaie nere, il dermatologo può indicare il ricorso alla chirurgia (es. blefaroplastica, lifting ecc.) per rimuovere l'eccesso di grasso, muscoli e pelle.

In linea generale, per ridurre la pigmentazione cutanea, si preferisce optare per interventi dermatologici e di medicina estetica meno invasivi, quali:

Lipofilling per contrastare l'effetto ombra dovuto alla perdita di tessuto con l'età (impianti dermici; ad esempio: iniezioni di acido ialuronico o innesti di grasso);

per contrastare l'effetto ombra dovuto alla perdita di tessuto con l'età (impianti dermici; ad esempio: iniezioni di acido ialuronico o innesti di grasso); Peeling esfoliante per ridurre le linee sottili e la pigmentazione superficiale;

per ridurre le linee sottili e la pigmentazione superficiale; Trattamenti laser o luce pulsata intensa (IPL).

Questi trattamenti agiscono sulle parti scure, intorno agli occhi, rigenerando il derma dall'interno e rendendo la zona più tonica. In molti casi, però, è necessario programmare diversi trattamenti per eliminare le occhiaie nere per ottimizzare i risultati.

Rimedi naturali

Per rendere gli aloni scuri attorno agli occhi meno evidenti, esistono, poi, dei rimedi naturali, come applicare per qualche minuto delle fettine di cetriolo (meglio se vengono raffreddate precedentemente in frigo) oppure delle bustine di camomilla ben strizzate. Anche delle fettine di patate o del succo di pomodoro possono risultare efficaci nel ridurre l'aspetto dei vasi sanguigni prominenti. Chiaramente, questi espedienti attenuano le occhiaie nere in modo temporaneo, ma non sono per nulla invasivi e possono essere utilizzate all'occorrenza.