I nei maligni che presentano caratteristiche morfologiche atipiche per quanto riguarda colore, forma e dimensioni possono essere monitorati con periodici controlli dermatologici o asportati con un intervento chirurgico in anestesia locale. Se si interviene in tempo, le possibilità di guarigione sono ottime. In senso contrario, ovvero se i nei maligni dovessero essere riconosciuti in ritardo, le possibilità diminuiscono.

Come si possono curare i nei maligni?

Attualmente, sono disponibili diverse strategie attuabili per il trattamento dei nei maligni. L'opzione principale è chirurgica, che spesso riesce a liberare dalla patologia in modo definitivo, a patto che si intervenga tempestivamente. In genere, si procede andando ad eliminare i nei maligni e le zone di derma circostanti alla lesione.

La radioterapia viene limitata a quei casi in cui non si è riusciti a rimuovere completamente per via chirurgica il tessuto tumorale, quindi ha un valore principalmente residuale. Per trattare i nei maligni, esistono anche diversi tipi di farmaci ad uso topico, che stimolano una reazione del nostro corpo per l'espulsione e l'uccisione delle cellule tumorali.