La nausea mattutina è una sensazione di malessere avvertita in corrispondenza dello stomaco , pochi minuti dopo il risveglio. Questo spiacevole disturbo è piuttosto comune e può interessare persone di ogni età . Le cause scatenanti la nausea mattutina sono molte e di origine diversa. Quando si presenta in modo passeggero ed è di lieve intensità, il disturbo può essere dovuto a cattive abitudini alimentari, importanti stress psicologici o pasti consumati troppo in fretta. Se ricorre frequentemente, invece, la nausea mattutina può essere il segnale di una malattia organica che richiede un'immediata valutazione medica.

La nausea mattutina è un senso di malessere generale, non ben definito, che si avverte a livello della gola ( faringe ) e dello stomaco. Questa manifestazione si presenta tipicamente pochi minuti dopo essersi svegliati e può essere accompagnata dal desiderio di vomitare . In qualche caso, invece, è proprio la sensazione di nausea a provocare il risveglio.

Anche gli stimoli provenienti dal labirinto dell'orecchio possono provocare malessere al risveglio, come si può avvertire nella labirintite o quando i recettori del sistema vestibolare vengono sollecitati da movimenti accelerati, come avviene durante i viaggi in auto, barca, pullman o aeroplano. Queste forme - più frequenti nei bambini sopra i tre anni e nelle giovani donne - sono dette cinetosi o mal di viaggio . L'assunzione di certi farmaci può indurre un senso di nausea mattutina, quale effetto collaterale; questi comprendono chemioterapici , oppiacei , digitalici, anestetici , contraccettivi orali ed antibiotici . Altre cause potrebbero essere puramente psichiche: il malessere al risveglio può essere l'espressione di un rifiuto a situazioni indesiderate, imposizioni o avvenimenti. In qualche caso, poi, la nausea mattutina segnala la presenza di stati depressivi o disturbi d'ansia .

A questo punto, il medico prescrive alcuni esami di accertamento oppure indirizza il paziente da uno specialista gastroenterologo per un controllo più approfondito. In base al sospetto diagnostico, le indagini comprendono:

Per una corretta identificazione delle cause scatenanti gli episodi di nausea mattutina, è necessario stilare un' anamnesi (si raccolgono le informazioni circa la presenza di malattie concomitanti, terapie, abitudini alimentari e stile di vita, stress e situazioni personali). L'esame obiettivo prevede la palpazione dell' addome per valutare la sensazione di dolore che può derivarne e per individuare la presenza di eventuali masse e rigonfiamenti.

Trattamento

Il trattamento della nausea mattutina può variare in base alla condizione scatenante.

In linea generale, se il disturbo è passeggero e senza cause di natura medica, non sono necessarie particolari terapie.

Mangiare determinati alimenti prima di andare a letto può causare nausea al risveglio. In generale, per evitare il peggioramento del problema, bisognerebbe evitare di mangiare per circa tre ore prima di coricarsi.

Per limitare la dispepsia è indicato:

Migliorare le proprie abitudini alimentari;

Eliminare i cibi eccessivamente grassi, che possono rallentare lo svuotamento dello stomaco;

Consumare pasti piccoli e frequenti, che prevedano alimenti leggeri e freschi, cotti in modo semplice e facilmente digeribili;

Evitare le situazioni eccessivamente stressanti;

Eliminare le bevande alcoliche e il fumo di sigaretta.

I farmaci usati più spesso sono gli antistaminici, in compresse o gomme da masticare, da prendere circa mezz'ora prima del viaggio. Se possibile, è meglio partire nel pomeriggio, poiché i disturbi compaiono più spesso al mattino.

Nell'abitacolo dell'auto, accendere l'aria condizionata per ridurre la temperatura, eliminare i cattivi odori e non fumare.

Prima del viaggio, mangiare qualcosa di leggero e solido, come qualche biscotto secco o un grissino.

La maggioranza dei casi di nausea gravidica non richiede particolari cure mediche: anche se per chi ne soffre è un grande fastidio, il disturbo non provoca danni o conseguenze per la gestante ed il bambino.

La nausea mattutina in gravidanza può essere contrastata consumando pasti piccoli e frequenti, in modo da non restare mai a stomaco vuoto. Queste precauzioni valgono soprattutto al mattino, quando la nausea è più forte. Il disturbo tende a peggiorare, infatti, quando lo stomaco è vuoto o il livello di zuccheri nel sangue è basso.

Alimenti utili, da mangiare anche appena sveglie, sono cracker, biscotti o fette biscottate, che assorbono i succhi gastrici in eccesso. Andrebbe evitato, invece, il consumo di cibi grassi e caffè.

Inoltre, è opportuno non sforzarsi di mangiare alimenti che finiscono per incrementare la sensazione di nausea.

Lo zenzero può avere una certa efficacia nella prevenzione della nausea e del vomito gravidico, ma non si deve abusarne.

Va ricordato che se la nausea mattutina diventa grave ed invalidante, è necessario consultare il proprio ginecologo. Costui può decidere di affrontare tale disturbo avvalendosi di farmaci specifici e, nei casi più gravi, può indicare un trattamento con ricovero in ospedale, per la somministrazione di liquidi per via endovenosa e medicinali contro il vomito.