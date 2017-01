Il naso aquilino , conosciuto anche come naso romano o naso dantesco, è un particolare tipo di naso, contraddistinto da un ponte nasale sporgente e da un dorso nasale assai prominente. A dispetto di quanto sostiene qualcuno, non esiste alcuna correlazione tra il naso aquilino e l'appartenenza a una particolare etnia o tra il naso aquilino e la presenza di determinate caratteristiche non-fisiche. L'unico rimedio al naso aquilino, esistente al momento attuale, è l'intervento chirurgico di rinoplastica .

Cos'è il naso aquilino?

Il naso aquilino è un tipo di naso caratterizzato da un ponte nasale che perde parte della forma a sella di cavallo e da un dorso nasale particolarmente prominente, quasi avesse una gobba.

Il naso aquilino è conosciuto con tanti altri nomi, tra cui: naso romano, naso a becco d'aquila, naso dantesco e naso a uncino.

ORIGINE DEL NOME “NASO AQUILINO”

Il naso aquilino deve il proprio nome alla sua somiglianza con il becco di un'aquila.

VARIANTI

Talvolta, le persone con naso aquilino presentano anche la punta nasale rivolta verso il basso. Quando un naso possiede la punta nasale rivolta verso il basso, si dice che è un naso adunco.

SIGNIFICATO

È opinione diffusa che il naso aquilino sia una caratteristica estetica tipica di alcune etnie razziali; allo stesso modo, molti pensano che la forma a becco d'aquila del naso sia, in qualche modo, legata ad alcune caratteristiche non-fisiche, come per esempio l'intelligenza, la personalità ecc.

Tuttavia, numerosi studi scientifici, condotti appunto per dimostrare quanto sopra riportato, hanno evidenziato che non esiste alcuna correlazione tra il naso aquilino e l'appartenenza a una particolare razza, o tra il naso aquilino e la presenza di determinate caratteristiche non-fisiche.