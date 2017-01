Il naso a patata è un tipo di naso che, a dispetto di un dorso nasale normale, presenta una punta nasale tondeggiante e larga, con ali nasali voluminose e marcate. Le persone con naso a patata, che soffrono per questa caratteristica, possono rivolgersi a un chirurgo estetico e richiedere una correzione della forma del naso, per mezzo di un intervento di rinoplastica . Grazie alle moderne tecniche di chirurgia, la rinoplastica per il naso a patata garantisce buoni risultati.

Cos'è il naso a patata?

Il naso a patata è un tipo di naso che, a dispetto di un dorso nasale nella norma, presenta una punta nasale larga e tondeggiante, e ali nasali marcate e voluminose. Ne consegue che le narici nasali, viste dall'esterno, appaiono molto grandi.

VARIANTI

Esistono delle varianti al tipico naso a patata descritto nella definizione precedente.

Tali varianti consistono in:

Naso a patata classico, con in più una gobba sul dorso nasale;

Naso con la classica punta nasale a patata, ma privo di ali nasali larghe e voluminose.

AMBIGUITÀ

Il termine “naso a patata” è ambiguo, in quanto con la stessa dicitura è possibile indicare, in modo non appropriato, una condizione patologica del naso, il cui nome medico preciso è rinofima.

Il rinofima è una malattia della cute nasale, secondaria a rosacea severa o non trattata in maniera adeguata, che deturpa l'aspetto del naso in maniera evidente. A causa del rinofima, infatti, il naso:

Diventa bulboso e, in generale, assume una forma irregolare;

La sua pelle subisce un evidente ispessimento;

La sua superficie si fa ruvida;

Assume una colorazione rossa-violacea, per effetto di teleangectasie e/o venulectasie;

I pori della sua pelle diventano prominenti e da essi fuoriesce un'insolita e ingente secrezione oleosa;

Le ghiandole sebacee che ricoprono le sue porzioni cartilaginee si dilatano (ipertrofia delle ghiandole sebacee).

Il rinofima è una condizione di cui i medici ignorano le cause.

Tuttavia, esistono diversi trattamenti, prevalentemente di tipo chirurgico, in grado di ridonare al naso un aspetto normale o quasi normale.