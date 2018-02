Normalmente, i ragni non attaccano l'uomo o i grandi mammiferi, in quanto non vengono considerate prede. La quasi totalità dei morsi a loro inferti sono di tipo difensivo . Talvolta, il ragno non inocula neppure il veleno e, in tal caso, si parla di " dry bite ", letteralmente " morso a secco ", poiché essi hanno come unico scopo quello di allontanare la persona .

Il morso di ragno può avvenire per attacco o difesa, a seconda che l'aracnide stia aggredendo una preda per cibarsene oppure stia percependo una minaccia .

Non è consuetudine per l'aracnide mordere l'uomo, anche se ciò può accadere, soprattutto quando viene intrappolato nel palmo della mano o risulta seriamente infastidito. In ogni caso, è la tossicità del veleno a porre i maggiori rischi per l'uomo .

Durante il morso, il ragno sa controllare la quantità di veleno inoculata nella vittima e può regolare la dose in base alle circostanze. Per l'aracnide, infatti, produrre veleno ha un costo significativo in termini energetici. Anche per questo motivo, i morsi di ragno all'uomo sono spesso privi di veleno ("dry bite"): l'aracnide attacca solo come ultima risorsa, se non ha altra scelta.

Il veleno inoculato dai ragni può essere neurotossico (attacca il sistema nervoso, inducendo la paralisi della preda) o necrotossico (colpisce organi interni e tessuti attorno alla ferita, innescando una parziale digestione della parte coinvolta).

Morso di ragno verso ALTRI ANIMALI. In natura, il ragno è un predatore che si nutre prevalentemente di altri artropodi (insetti, altri ragni, miriapodi, acari ecc.). Il morso è, quindi, un mezzo per sopraffare le proprie prede: l'aracnide inocula un veleno con il quale immobilizza o uccide la vittima, prima di nutrirsene. Sebbene il morso e l'eventuale iniezione di veleno trovino impiego anche per la difesa, quindi, questi mezzi rappresentano la modalità principale con cui il ragno si procaccia il cibo.

Morso di ragno all'UOMO. Per quanto riguarda l'uomo, gli effetti del veleno inoculato nella ferita durante il morso è l'elemento più significativo in ambito medico. Alcuni ragni sono considerati molto pericolosi proprio per il fatto che possiedono veleni particolarmente dannosi per l'uomo, già nella piccola quantità che può essere iniettata con un singolo morso. Fortunatamente, non tutti i morsi di ragno implicano l'inoculazione di veleno.

Ragni pericolose in Italia

Al Mondo, le specie di ragno considerate pericolose per l'uomo sono circa 200 (su oltre 42.000 di quelle esistenti); tra queste, vi sono aracnidi potenzialmente letali, come il ragno delle banane o la vedova nera.

In Italia, le specie il cui morso è di importanza medica per l'uomo sono principalmente tre: