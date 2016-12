MOC - Mineralometria Ossea Computerizzata

La MOC , o Mineralometria Ossea Computerizzata , è un test diagnostico che permette di misurare i livelli di calcio e altri minerali , nelle ossa dello scheletro umano. Attraverso la MOC, i medici stabiliscono un parametro la cui denominazione specifica è: densità minerale ossea (BDM) . Esistono diversi tipi di MOC. Il tipo più comune è la MOC DEXA ; la MOC DEXA misura la BDM mediante uno strumento ai raggi X . La MOC è indicata principalmente per: la diagnosi di osteopenia od osteoporosi , la valutazione dell'effetto dei trattamenti per l'osteopenia o l'osteoporosi e il monitoraggio di tutte quelle condizioni che possono causare osteopenia od osteoporosi secondaria. La MOC non richiede una preparazione particolare, dura tra i 20 e i 30 minuti e non prevede alcun ricovero ospedaliero. In genere, i risultati della MOC sono pronti dopo 2-3 giorni dall'esecuzione dell'esame.

Esistono diversi tipi di MOC . A distinguere ciascun tipo di MOC è la tecnica di misurazione della densità minerale ossea. La tipologia più comune, e quella a cui i prossimi capitoli di questo articolo faranno riferimento con il solo termine di MOC, è la cosiddetta MOC DEXA . Nota anche come Assorbimetria a raggi X a Doppia Energia (in inglese Dual-Energy X-ray Absorptiometry), la MOC DEXA prevede, per la quantificazione della densità minerale ossea, l'utilizzo di raggi X a due diversi livelli di energia. Tra le tipologie meno in uso, rispetto alla MOC DEXA, si segnalano:

L'osteoporosi è una comune malattia sistemica dello scheletro, che provoca un forte indebolimento delle ossa. Tale indebolimento ha origine dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo e dalla riduzione della massa minerale ossea che ne consegue. Per effetto del suddetto indebolimento osseo, le ossa delle persone con osteoporosi sono più fragili e predisposte alle fratture. L'osteopenia è una condizione molto simile all'osteoporosi; a distinguerla da quest'ultima sono il minor grado di riduzione della densità minerale ossea e il conseguente minor rischio di fratture scheletriche. In altre parole, l'osteopenia è un'osteoporosi in forma lieve. Osteopenia e osteoporosi sono due condizioni tipiche dell' età avanzata : nella popolazione femminile, è particolarmente diffusa a partire dai 65 anni in su, nella popolazione maschile, invece, è particolarmente comune a partire dai 70 anni in su. La tendenza degli anziani a sviluppare osteopenia e osteoporosi rappresenta il motivo per cui i medici raccomandano, alle donne dai 65 anni in su con una storia passata di fratture e agli uomini dai 70 anni in su con una storia passata di fratture, l'esecuzione della MOC ogni due anni.

La MOC non prevede alcuna particolare preparazione. Infatti, l'unica misura preparatoria, a cui i pazienti devono attenersi, riguarda l'abbigliamento da indossare nel giorno dell'esame e consiste nell'evitare qualsiasi abito o accessorio (es: collane, orecchini ecc.) con parti in metallo.

Procedura

In genere, i luoghi in cui ha svolgimento la MOC sono il reparto di radiologia degli ospedali oppure le cliniche ospedaliere specializzate in tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.

La prima parte della procedura consiste nell'accomodamento e nel posizionamento del paziente, sul tavolo abbinato allo strumento per l'emissione dei raggi X, necessari alla misurazione della densità minerale ossea.

Per il buon esito dell'esame, il paziente deve mantenere la posizione che il medico radiologo o il tecnico radiologo ha imposto.

Salvo diversa indicazione, non è prevista la svestizione.

Solo una volta che è terminato il posizionamento, può avere inizio la seconda parte della procedura, che consiste nell'esposizione del paziente ai raggi X.

Dopo l'esposizione, il test può considerarsi concluso. Il paziente, quindi, può alzarsi dal tavolo su cui era disteso e fare immediatamente ritorno a casa.

COSA AVVIENE DURANTE L'ESPOSIZIONE AI RAGGI X?

Senza troppi dettagli, nel colpire il corpo del paziente, i raggi X sono assorbiti, in parte, dai tessuti molli, e, in parte, dai tessuti ossei.

Mentre l'assorbimento da parte dei tessuti molli è inutile ai fini diagnostici, l'assorbimento da parte dei tessuti ossei è ciò che serve per la quantificazione della densità minerale ossea.

Tale assorbimento, infatti, varia in relazione alla massa minerale ossea del soggetto esaminato.

IN QUALI OSSA HA LUOGO LA MISURAZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE OSSEA?

In occasione della MOC, le ossa da cui generalmente i medici ricavano i valori di densità minerale ossea di un individuo sono: le vertebre della colonna vertebrale, le porzioni ossee che costituiscono le due articolazioni dell'anca, le ossa toraciche più importanti, l'ulna e il radio dell'avambraccio, le falangi della dita di piedi o mani e il calcagno.

MOC centrale e MOC periferica: cosa sono? Quando la MOC quantifica la densità minerale ossea dalle ossa della colonna vertebrale, dall'anca e/o dalle ossa più importanti del torace, prende il nome specifico di MOC centrale.

Quando invece la MOC quantifica la densità minerale ossea dalle ossa dell'avambraccio, dal calcagno e/o dalle falangi, assume il nome di MOC periferica (P-DEXA, dove la P sta per “periferica”).

Molto spesso, per conoscere approfonditamente la densità minerale ossea di un individuo, i medici sottopongono quest'ultimo sia a una MOC centrale sia a una MOC periferica.

QUANTO DURA LA MOC?

Di norma, la MOC dura dai 20 ai 30 minuti.