Tra le persone con ipotiroidismo, il mixedema è più frequente in coloro che non seguono un'adeguata terapia, nelle donne e nelle persone anziane.

Cause

La principale causa di mixedema è l'ipotiroidismo.

Tuttavia, il mixedema può comparire anche per effetto di alcune forme di ipertiroidismo, come per esempio il cosiddetto morbo di Graves.

Secondo alcune indagini statistiche, circa 5 persone su 100 con morbo di Graves (quindi il 5%) sviluppano mixedema.

COS'È L'IPOTIROIDISMO?

I medici parlano di ipotiroidismo, quando la ghiandola tiroide è incapace di sintetizzare una quantità di ormoni tiroidei adeguata alle esigenze dell'intero organismo. In altre parole, chi soffre di ipotiroidismo ha una tiroide poco produttiva.

Esistono almeno 4 forme diverse di ipotiroidismo: l'ipotiroidismo primitivo, l'ipotiroidismo secondario, l'ipotiroidismo terziario e l'ipotiroidismo iatrogeno.

Ipotiroidismo primitivo . Significa che l'ipotiroidismo deriva da una disfunzione specifica della tiroide. Le principali cause di ipotiroidismo primitivo sono: le malattie autoimmuni della tiroide (es: tiroidite di Hashimoto ), la carenza di iodio successiva a una dieta povera di questo minerale e la rimozione parziale o totale della ghiandola tiroidea (per esempio, per la cura di un tumore della tiroide).

. Significa che l'ipotiroidismo deriva da una disfunzione specifica della tiroide. Le principali cause di ipotiroidismo primitivo sono: le malattie autoimmuni della tiroide (es: ), la carenza di iodio successiva a una dieta povera di questo minerale e la rimozione parziale o totale della ghiandola tiroidea (per esempio, per la cura di un tumore della tiroide). Ipotiroidismo secondario . Sono secondari tutti gli ipotiroidismi successivi a un malfunzionamento dell'ipofisi e del sistema ormonale ipofisario (TSH)

A causare un malfunzionamento dell'ipofisi possono essere neoplasie ipofisarie (adenomi ipofisari) oppure lesioni a carico della struttura ipofisaria (lesioni post-traumatiche, post-aneurisma, post-radioterapia ecc).

. Sono secondari tutti gli ipotiroidismi successivi a un malfunzionamento dell'ipofisi e del sistema ormonale ipofisario (TSH) A causare un malfunzionamento dell'ipofisi possono essere neoplasie ipofisarie (adenomi ipofisari) oppure lesioni a carico della struttura ipofisaria (lesioni post-traumatiche, post-aneurisma, post-radioterapia ecc). Ipotiroidismo terziario . Sono terziari tutti gli ipertiroidismi successivi a un cattivo funzionamento dell'ipotalamo e del sistema ormonale ipotalamico (TRH).

A provocare un cattivo funzionamento dell'ipotalamo possono essere neoplasie ipotalamiche oppure lesioni a carico della struttura ipotalamica.

. Sono terziari tutti gli ipertiroidismi successivi a un cattivo funzionamento dell'ipotalamo e del sistema ormonale ipotalamico (TRH). A provocare un cattivo funzionamento dell'ipotalamo possono essere neoplasie ipotalamiche oppure lesioni a carico della struttura ipotalamica. Ipotiroidismo iatrogeno . È l'ipotiroidismo dovuto a un errato trattamento medico. In genere l'ipotiroidismo iatrogeno insorge a causa di dosi eccessive di farmaci antitiroidei, somministrati per la cura dell'ipertiroidismo.

COS'È L'IPERTIROIDISMO?

Nonostante l'ipertiroidismo sia una causa remota di mixedema, è bene ripassare brevemente cos'è.

I medici parlano di ipertiroidismo quando la ghiandola tiroide produce una quantità di ormoni tiroidei superiore alle esigenze dell'organismo. In altre parole, chi soffre di ipertiroidismo possiede una tiroide che sintetizza più ormoni tiroidei di quelli che, in realtà, servirebbero.

Come per l'ipotiroidismo, esistono almeno 4 forme diverse di ipertiroidismo: l'ipertiroidismo primitivo, l'ipertiroidismo secondario, l'ipertiroidismo terziario e l'ipertiroidismo iatrogeno.

Ipertiroidismo primitivo . Significa che l'ipertiroidismo dipende da una disfunzione specifica della tiroide. Un esempio di ipertiroidismo primitivo è il morbo di Graves, noto anche come malattia di Basedow .

. Significa che l'ipertiroidismo dipende da una disfunzione specifica della tiroide. Un esempio di ipertiroidismo primitivo è il morbo di Graves, noto anche come . Ipertiroidismo secondario . Sono secondari gli ipertiroidismi che insorgono a seguito di una iperproduzione di TSH, da parte dell'ipofisi. In genere, l'iperproduzione di TSH da parte dell'ipofisi è una conseguenza tipica dei tumori ipofisari.

. Sono secondari gli ipertiroidismi che insorgono a seguito di una iperproduzione di TSH, da parte dell'ipofisi. In genere, l'iperproduzione di TSH da parte dell'ipofisi è una conseguenza tipica dei tumori ipofisari. Ipertiroidismo terziario . Sono terziari gli ipertiroidismi dipendenti da un'iperproduzione di TRH , da parte dell'ipotalamo.

. Sono terziari gli ipertiroidismi dipendenti da un'iperproduzione di TRH , da parte dell'ipotalamo. Ipertiroidismo iatrogeno . È l'ipertiroidismo dovuto un errato trattamento medico. In genere, l'ipertiroidismo iatrogeno compare a causa di dosi eccessive di ormoni tiroidei, somministrati per la cura dell'ipotiroidismo.

FATTORI DI RISCHIO DEL MIXEDEMA

Tra i fattori di rischio del mixedema, rientrano: una storia clinica di ipotiroidismo, l'appartenenza al sesso femminile, l'età avanzata, la rimozione chirurgica della tiroide e la presenza di malattie autoimmuni.