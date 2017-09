Come altre pillole anticoncezionali , poi, anche la minipillola inibisce in modo più o meno marcato il processo di ovulazione . Per ottenere la massima efficacia, è necessario assumere la minipillola ogni giorno, sempre alla stessa ora e senza interruzioni.

La minipillola è un contraccettivo composto esclusivamente da progesterone. A differenza di altre pillole anticoncezionali , questo farmaco ad uso orale non contiene estrogeni . Nella minipillola, il progesterone di sintesi impiegato per la sua formulazione può essere noretisterone, levonorgestrel o etinodiolo.

Come altre pillole anticoncezionali, poi, la minipillola blocca l'ovulazione: il progesterone inibisce la secrezione di LH ( ormone luteinizzante ), prevenendo così il rilascio della cellula uovo matura nelle tube di Falloppio . In questo caso, il grado di efficacia è variabile e dipende dalla quantità di progesterone sintetico presente nel prodotto: a dosi progestiniche basse corrisponde una percentuale d'inibizione dell'ovulazione pari al 50%, mentre a quelle intermedie è superiore al 97%. La minipillola è una soluzione contraccettiva reversibile; l'interruzione della sua assunzione porta, quindi, al ripristino immediato delle capacità di concepimento.

Come si usa?

Come per la pillola combinata, anche nel caso di utilizzo della minipillola, prima di iniziarne l'assunzione bisogna consultare un medico e/o un ginecologo per effettuare i seguenti controlli:

Questi accertamenti vanno ripetuti ogni anno.

Per un uso corretto, l'assunzione della minipillola deve avere inizio il primo giorno del ciclo mestruale (che corrisponde al primo giorno delle mestruazioni). Da questo momento in poi, la paziente deve fare uso del farmaco ogni giorno, sempre alla stessa ora, fino a quando non decide di interrompere la terapia anticoncezionale.

Le minipillole vanno assunte senza pause, quindi una volta terminata una confezione, la donna deve cominciarne subito un'altra (in altre parole, l'uso è continuativo).

Attualmente, esistono due sottotipi di minipillola:

Minipillola da 3 ore (es. Micronor e Norgeston);

Minipillola da 12 ore (es. Cerazette).

La differenza tra questi farmaci è il periodo di tempo entro cui l'assunzione risulta ancora efficace nel prevenire il concepimento. Ciò significa, per esempio, che la protezione anticoncezionale della minipillola è valida solo se l'assunzione avviene prima che siano trascorse 12 ore dal consueto orario d'uso stabilito.

Se assunta nel modo corretto, la minipillola ha un'efficacia anticoncezionale che raggiunge il 97%. Eventuali dimenticanze nell'assunzione potrebbero renderla inefficace, soprattutto qualora si ritardasse oltre l'intervallo di tempo per il dato prodotto in uso.

Se il ritardo è eccessivo è consigliabile: