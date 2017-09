Generalità

La melanconia (o depressione melanconica) è un disturbo psichiatrico caratterizzato da un fortissimo abbassamento dell'umore e dall'incapacità di trovare piacere in eventi positivi (anedonia).

Normalmente, questa condizione non è innescata da circostanze esterne, ma sembra essere dovuta essenzialmente a cause biologiche, che intervengono sulle funzioni del cervello. Oltre a queste, pare esista una predisposizione genetica a sviluppare la melanconia.

Il trattamento prevede la somministrazione di farmaci antidepressivi in combinazione con altri approcci (come la terapia cognitivo-comportamentale e la psicoterapia interpersonale), normalmente attuati per il disturbo depressivo maggiore.