I marcatori tumorali possono essere associati alla presenza di particolari forme di neoplasie. Pertanto, la valutazione di queste sostanze può aiutare ad identificare la presenza di un tumore, cioè indicare se una persona sta sviluppando una neoplasia o se c'è una ripresa della malattia, supportando altre evidenze cliniche. A tal proposito, occorre precisare che difficilmente l'alterazione dei soli marcatori tumorali è sufficiente a dimostrare la presenza di una malattia neoplastica, in assenza di elementi che confermino il sospetto diagnostico. In altre parole, nessuna di queste analisi può essere utilizzata come strumento di prevenzione o di screening sulla popolazione generale, ma solo per indirizzare o confermare una diagnosi.

Il dosaggio dei marcatori viene utilizzato soprattutto per monitorare in maniera poco invasiva l'andamento della malattia di un tumore già diagnosticato. La loro misurazione nel sangue periferico o in altri campioni biologici consente di verificare, in particolare, la risposta alle terapie, monitorare e di scoprire precocemente eventuali recidive, dopo una fase di remissione.