Manovre di Disostruzione Pediatrica

Per evitare irreparabili conseguenze, dinanzi ad un bambino che ha ingerito o inalato un corpo estraneo, il genitore deve capire quando e come intervenire in maniera corretta ed in quale ordine. In ogni caso, è importante allertare tempestivamente il 118 e, anche nel solo dubbio di soffocamento, il bambino deve essere valutato in Pronto Soccorso.

Ostruzione parziale

In caso di ostruzione parziale delle vie aeree, il bambino deve essere assistito ed incoraggiato a tossire in modo vigoroso e spontaneo, senza che vi sia nessuna interferenza (nota: il riflesso di tossire indica la presenza di un passaggio, seppur minimo, di aria). Esercitare dei colpi o delle pacche sulla schiena o sulle spalle, potrebbe aggravare la situazione, in quanto può contribuire allo spostamento del corpo estraneo, rischiando di ostruire completamente il passaggio di aria.

Pertanto, se il bambino è cosciente, piange, riesce a parlare e/o tossisce, non occorre fare nulla.