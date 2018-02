La manometria esofagea è una procedura sicura. Durante l'esecuzione dell'esame, il posizionamento del sondino non è doloroso, ma può provocare un lieve senso di fastidio a livello del naso e della gola, specie in presenza di ipertrofia delle adenoidi e deviazioni del setto nasale.

Possibili effetti al passaggio della sonda

Nel corso della manometria esofagea, possono manifestarsi, talvolta, lacrimazione, tosse, epistassi, nausea e conati di vomito; questi sintomi regrediscono seguendo le indicazioni fornite dal medico.

Le complicanze associate alla manometria esofagea sono rarissime e comprendono crisi vagale o trigeminale e perforazione di un diverticolo.

Controindicazioni alla manometria esofagea

Per assicurarsi che il paziente non presenti lesioni all'apparato digestivo, in particolare all'esofago o a allo stomaco, il medico fa sempre precedere all'esame una fibroscopia esogastroduodenale.

Le controindicazioni all'esecuzione della manometria esofagea possono comprendere:

Pazienti con stato mentale alterato o ottundimento;

Pazienti che non possono capire o seguire le istruzioni;

Stenosi della faringe o dell'esofago superiore (secondaria, ad esempio, a tumori);

Patologie cardiache in cui sia controindicata una stimolazione vagale;

Coagulopatie gravi e non controllate;

Presenza di bolle, varici, diverticoli o ulcere dell'esofago.

In questi casi, il medico valuterà la possibilità di rinviare l'esame o può optare per un'altra indagine diagnostica.