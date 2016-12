Le precise cause di labbro leporino sono sconosciute. Secondo le ipotesi più attendibili, la condizione sarebbe dovuta a una combinazione di fattori genetici e ambientali. La presenza del labbro leporino può comportare difficoltà nel succhiare il latte materno e nel mangiare, problemi nel parlare e problematiche dentarie. Il labbro leporino è una malformazione identificabile già prima della nascita, per mezzo di un normale esame ecografico del feto in utero . La diagnosi alla nascita è praticamente immediata e si basa, in genere, su un semplice esame obiettivo. Attualmente, il labbro leporino è una condizione trattabile con ottimi risultati. Il trattamento principale è di tipo chirurgico e consiste nella chiusura della o delle fessurazioni presenti sul labbro superiore.

Il labbro leporino , noto anche come cheiloschisi o labioschisi , è una malformazione congenita che colpisce il labbro superiore e determina, su quest'ultimo, la presenza di una o due fessure di grandezza variabile. In genere, il labbroleporino è associato a un'altra malformazione congenita del volto: la cosiddetta palatoschisi .

Nel cosiddetto Mondo Occidentale, il labbro leporino, associato alla palatoschisi, colpisce 1-2 nuovi nati ogni 1.000 neonati. In Paesi importanti come il Regno Unito o gli Stati Uniti, risulta essere la più comune malformazione fisica congenita. Il labbro leporino è più diffuso nella popolazione maschile: secondo diversi studi statistici, infatti, i neonati maschi con labioschisi sarebbero almeno il doppio delle neonate femmine. Il labbro leporino - e, più in generale, tutte le forme di schisi oro-facciale - sono maggiormente diffuse nelle popolazioni Asiatiche, nei Bianchi di razza caucasica e nei cosiddetti Nativi Americani, mentre risultano poco comuni tra gli Africani e negli Afroamericani.

La parola schisi è sinonimo di spaziatura . In medicina, questo termine indica la presenza, su un organo anatomico, di una fessurazione tissutale lungo la linea mediana, conseguente a un errore di saldatura. In genere, la schisi è una condizione congenita (ossia presente fin dalla nascita). Quindi, l'errore di saldatura, che porta alla comparsa della fessurazione tissutale, ha luogo durante lo sviluppo embrionale. Le schisi oro-facciali sono un gruppo di malformazioni che comportano la presenza, sulla bocca o sulla faccia, di una fessura o una spaziatura tissutale di ampiezza variabile. I fenomeni di schisi oro-facciale possono interessare il palato (palatoschisi), il labbro superiore (labbro leporino), le orecchie , gli occhi , il naso e la fronte.

Il labbro leporino è una malformazione congenita - appartenente alla categoria delle schisi oro-facciali - che si caratterizza per la presenza di una o due fessurazioni a livello del labbro superiore . Le dimensioni e l'estensione delle fessure, che contraddistinguono il labbro leporino, possono variare da soggetto a soggetto: in alcuni individui, la fessura o le fessure possono limitarsi al labbro superiore e a una minima parte della cute sovrastante; in altri soggetti, invece, la fessura o le fessure possono estendersi dal labbro superiore al pavimento di una o entrambe le narici nasali.

Cause

Nell'essere umano, le labbra si formano tra la quarta e la settima settimana dello sviluppo fetale; esse risultano da un processo che vede i tessuti del futuro volto accrescersi dai lati della faccia verso il centro di quest'ultima e saldarsi tra loro al momento del reciproco raggiungimento.

Quindi, la formazione delle labbra - così come le altre strutture presenti al centro del volto (naso, palato ecc.) - rappresenta la tappa finale del processo embrionale di creazione del volto.

Nelle persone con labbro leporino, la saldatura dei tessuti che, provenienti dai lati della testa, devono dare origine alle labbra, non avviene o avviene in maniera scorretta. La mancata saldatura dei suddetti tessuti lascia una fenditura, che è la fessurazione caratteristica presente sul labbro superiore delle persone con labioschisi.

COSA DETERMINA IL LABBRO LEPORINO?

Le precise cause di labbro leporino sono ancora poco chiare, per non dire sconosciute.

Secondo le più attendibili teorie dei ricercatori, la malformazione in questione sarebbe dovuta a una combinazione di fattori genetici e ambientali.

Per quanto concerne i fattori genetici, i ricercatori ritengono che il labbro leporino possa dipendere, almeno in parte, da una o più mutazioni/anomalie del DNA, aventi luogo poco dopo il concepimento (quindi nei primi momenti dello sviluppo embrionale). Gli studi effettuati in proposito hanno evidenziato che, nel genoma umano, ci sono dei geni (brevi ma significative sequenze di DNA), la cui alterazione (dovuta per esempio a una mutazione) è responsabile di un errato sviluppo delle caratteristiche facciali (labbra comprese).

Per quanto riguarda invece i fattori ambientali, gli studiosi reputano che alcuni comportamenti o condizioni della madre, durante la gravidanza, possano compromettere il normale svolgimento dei processi di formazione delle labbra. Tra i comportamenti e le condizioni della madre che potrebbero giocare un ruolo sulla comparsa del labbro leporino, rientrano:

Fattori di rischio del labbro leporino (dal punto di vista della madre): Fumare e/o bere alcolici durante la gravidanza;

Soffrire di diabete durante la gravidanza;

Obesità durante la gravidanza

Carenza di acido folico durante la gravidanza

Età avanzata

Assunzione di farmaci contro l'epilessia

Alcuni dei geni con un possibile ruolo sulla comparsa del labbro leporino: CLPTM1

GAD1

IRF6

BMP4

TBX22

PDGFC

AXIN2

FGFR1

È UNA CONDIZIONE EREDITARIA?

In passato, dopo aver notato una ricorrenza del labbro leporino in certi nuclei familiari, alcuni ricercatori avanzarono l'ipotesi che la labioschisi potesse, in alcuni casi, avere un'origine ereditaria.

Tuttavia, le ricerche successive, volte a dimostrare la suddetta ipotesi, hanno fallito; pertanto, gli esperti hanno scartato l'idea che, sullo sviluppo del labbro leporino, possa incidere una qualche componente ereditaria.