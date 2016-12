Iridologia

Generalità L'iridologia, o iridodiagnosi, è una tecnica diagnostica di medicina alternativa, che ritiene possibile la valutazione dello stato di salute di un individuo, attraverso l'osservazione delle sue iridi.

Secondo gli iridologi, infatti, dalle caratteristiche delle iridi è possibile capire, se una persona soffre di un qualche disturbo a un ben determinato organo umano.

L'iridologia fonda le proprie teorie sull'idea che le iridi rappresentino una mappatura anatomica del corpo umano, mappatura che comprende organi, articolazioni, strutture ossee e ghiandole.

Nessuno studio clinico e scientifico ha dimostrato l'efficacia dell'iridologia in campo diagnostico.

I principali critici dell'iridologia sono i medici, i quali affermano che l'iride dell'occhio umano è una caratteristica fenotipica stabile nel corso della vita e indipendente dalle affezioni a carico dei vari organi e ad altre strutture anatomiche del corpo umano.

Quindi, i promotori dell'iridologia e i suoi praticanti ritengono che, dall'osservazione accurata dell'iride di un individuo, sia possibile trarre delle informazioni relative allo stato di salute di quest'ultimo.

Breve ripasso di cos'è l'iride

Per i lettori che non ne fossero a conoscenza, l'iride è l'area colorata e di forma anulare dell'occhio, al cui centro prende posto la pupilla.

L'iride appartiene alla cosiddetta tonaca media dell'occhio (o uvea), contiene vasi sanguigni, cellule pigmentate e due strati di muscolatura liscia. I DETTAGLI DELLA TEORIA Gli iridologi – ossia i cultori dell'iridologia – basano le proprie teorie e affermazioni sull'idea che a determinate zone dell'iride di destra e dell'iride di sinistra corrispondano ben precisi organi, articolazioni, strutture ossee e ghiandole del corpo umano. Detto altrimenti, secondo gli iridologi, le iridi equivarrebbero a carte topografiche su cui è riprodotta, in zone ben precise, la mappa degli elementi anatomici del corpo umano.

Sulla base di tali principi, per gli iridologi, l'osservazione delle iridi rappresenterebbe uno strumento diagnostico, in quanto, da un'anomalia o un'irregolarità dell'iride destra o dell'iride sinistra, è possibile capire quale organo o parte del corpo è sofferente.

Gli iridologi tengono a precisare che il loro metodo diagnostico permette di: Individuare la sede della sofferenza, ma non di capire con precisione il tipo di malattia presente.

Capire se, in passato, una determinata parte del corpo umano ha sofferto di un qualche disturbo (es: frattura ossea). L'IRIDE COME MAPPA DEL CORPO UMANO A mappare le iridi – ossia a individuare sulle iridi le zone corrispondenti ai vari organi del corpo umano – fu il noto iridologo di nome Bernard Jensen (1908-2001).

Durante il suo lavoro di mappatura delle iridi, Jensen individuò 166 aree (o zone), 80 sull'iride destra e 86 sull'iride sinistra.

Inoltre, pensò che, per semplificare la consultazione delle mappe risultanti, fosse opportuno suddividere le singole iridi come il quadrante di un orologio.

Visualizza immagine ingrandita

Storia L'idea che dall'osservazione degli occhi si possa dire qualcosa sulla salute di un individuo è un tema molto antico, che ha suscitato notevoli interessi.

La prima esplicita descrizione del potere diagnostico dell'osservazione dell'iride si trova in un testo pubblicato nel 1665 e intitolato Chiromatica Medica. L'autore di Chiromatica Medica sembra sia un certo Philippus Meyeus, detto anche Philip Meyen von Coburg.

Per gli iridologi, i padri dell'iridologia sono due: un ungherese di nome Ignaz von Peczely e uno svedese di nome Nils Liljequist, entrambi vissuti nel diciannovesimo secolo.

Von Peczely e Liljequist pubblicarono diversi scritti, in cui affermavano di aver notato cambiamenti nelle iridi di persone e animali che, in passato, avevano sofferto di qualche disturbo o problema di salute (es: la frattura di gamba).

Un altro iridologo del passato, che merita una citazione particolare, è il tedesco Pastor Emanuel Felke. Il contributo di Felke all'iridologia risale ai primi anni del 1900.

La diffusione e la notorietà dell'iridologia moderna nel Mondo si deve al già citato Bernard Jensen e ai suoi collaboratori P. Johannes Thiel, Eduard Lahn e J. Haskell Kritzer.