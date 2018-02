L'ipotiroidismo subclinico può presentarsi anche in forma idiopatica (ossia per cause non identificabili).

Nella maggior parte dei casi, questa condizione si verifica come risultato di una tireopatia causata da un processo autoimmune che riconosce come bersaglio la ghiandola tiroide .

Va ricordato che l'ipotiroidismo subclinico è una condizione in cui l'alterazione della funzione tiroidea è di grado lieve-moderato . Se viene trascurata, però, la disfunzione può progredire fino all' ipotiroidismo conclamato (i livelli circolanti di TSH sono elevati ed i valori degli ormoni tiroidei risultano inferiori ai limiti di norma, quindi sono insufficienti a mantenere uno stato di eutiroidismo).

Per sua stessa definizione, l'ipotiroidismo subclinico è asintomatico : l'aumento dei livelli di TSH riesce a mantenere i valori degli ormoni tiroidei nell'intervallo di normalità. Tuttavia, alcuni pazienti riferiscono una sintomatologia non specifica , che può essere associata all' ipofunzionalità tiroidea .

L' ecografia tiroidea , la scintigrafia e l' agoaspirato costituiscono un utile completamento per la valutazione del caso clinico, in quanto forniscono informazioni sulla morfologia e sulle capacità funzionali della tiroide.

L'ipotiroidismo subclinico è spesso scoperto accidentalmente, in seguito al controllo del livello degli ormoni tiroidei e del TSH o nel corso di esami volti ad accertare le cause della sintomatologia non specifica (come, per esempio, sonnolenza, stanchezza o alterazioni del ciclo mestruale ).

Trattamento

La terapia dell'ipotiroidismo subclinico prevede la somministrazione di farmaci a base di ormone tiroideo (terapia sostitutiva con L-tiroxina, L-T4; es. levotiroxina), inizialmente a basse dosi. Lo scopo del trattamento è quello di ripristinare una condizione di eutiroidismo. Prima di aderire all'eventuale terapia sostitutiva con L-tiroxina, tuttavia, il medico dovrebbe monitorare la disfunzione in un breve periodo di tempo (indicativamente per 3-6 mesi) e confermare l'aumento del TSH (potrebbe dipendere da un'anomalia transitoria). Se la L-tiroxina non viene assunta (per mancanza di adesione al protocollo terapeutico da parte del paziente) o non è sufficiente, si crea una condizione di ipotiroidismo. Per questo motivo, durante l'assunzione del farmaco, il paziente con ipotiroidismo subclinico deve sottoporsi a follow up regolari, per controllare gli effetti del trattamento.

Ipotiroidismo subclinico: schema per il monitoraggio Dopo il primo riscontro di TSH elevato ed ormoni tiroidei nella norma, effettuare il dosaggio di TSH, FT4 e Anticorpi anti-Tireoperossidasi (Ab anti-TPO) nel sangue dopo 2-3 mesi. Se TSH è nella norma non eseguire ulteriori esami; Se TSH è alto (cioè la ipotiroidismo subclinico è persistente): Eseguire un esame ecografico della ghiandola tiroidea; Valutare ogni 6 mesi la funzione tiroidea (TSH e FT4); dopo 2 anni, questo controllo può divenire annuale.

In generale, la funzione tiroidea dovrebbe essere valutata nelle donne in gravidanza, in chi sviluppa sintomi di ipotiroidismo o in occasione di altri esami ematochimici.