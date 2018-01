Le cause dell'ipopituitarismo sono numerose.

Nella maggior parte dei casi, questa disfunzione dipende da un adenoma ipofisario . Questo tumore è quasi sempre benigno, ma quando aumenta le proprie dimensioni può esercitare una pressione eccessiva sulla porzione normale della ghiandola. Conseguentemente, l'adenoma causa una limitazione o la distruzione del tessuto ipofisario sano, rendendolo incapace di produrre ormoni in modo appropriato. Occorre segnalare, poi, che l'adenoma ipofisario può associarsi ad un'iperproduzione di alcuni ormoni, rendendo, al contempo, deficitari quelli prodotti dalla restante porzione sana della ghiandola.

L'ipopituitarismo può risultare anche dal trattamento dello stesso tumore . Può accadere, infatti, che la radioterapia o l'operazione chirurgica per rimuovere l'adenoma danneggi una parte della normale ghiandola ipofisaria oppure i vasi ed i nervi che vi afferiscono. Proprio per tale ragione, prima e dopo un intervento terapeutico, è indicato eseguire il dosaggio di tutti gli ormoni ipofisari.

Oltre all'adenoma, anche altri processi neoplastici (come craniofaringioma e cisti di Rathke) che si sviluppano vicino all'ipofisi possono causare ipopituitarismo, così come le metastasi di tumori con origine in altre parti del corpo.

L'ipopituitarismo è causato da processi infiammatori , come può accadere nel caso di meningite, ipofisite, sarcoidosi, istiocitosi e tubercolosi.

La compromissione della produzione degli ormoni ipofisari può dipendere anche dalla radioterapia diretta all'ipofisi o al cervello; quest'effetto collaterale può essere anche tardivo, manifestandosi anche dopo diversi mesi o anni dal trattamento.

Altro evento patologico in grado di scatenare una rapida insufficienza ipofisaria è l'apoplessia della ghiandola, secondaria ad un' emorragia improvvisa . Questa rappresenta un'emergenza medica e può essere riconosciuta dai sintomi tipicamente associati (cefalea grave, rigidità del collo, febbre, difetti del campo visivo e movimenti oculari anomali). L'insufficiente apporto di sangue all'ipofisi può essere causato anche da coaguli di sangue, anemia o altre condizioni vascolari.

Infine, l'ipopituitarismo può essere causato da gravi traumi cranici, di solito accompagnati da coma o altri problemi neurologici.

La ridotta funzionalità delle ghiandole bersaglio comprende sia le forme d'insufficienza ipofisaria (ipopituitarismo secondario), sia quelle di origine ipotalamica (ipopituitarismo terziario).

L'ipopituitarismo non è una patologia comune, ma l'incidenza risulta in costante aumento in correlazione alle forme post-traumatiche.