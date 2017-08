Potassio Basso nel Sangue - Ipokaliemia

Occorre precisare che l'ipokaliemia può essere multifattoriale, cioè l'origine di tale situazione può dipendere da più meccanismi o eziologie, che si presentano contemporaneamente. Le cause possono essere esogene o endogene. In ogni caso, l'alterazione dell' omeostasi del potassio è pericolosa e richiede un intervento medico immediato.

Spesso, quest'esame viene associato a quello del sodio, in quanto questi due parametri sono strettamente correlati tra loro (all'aumentare dei livelli di potassio diminuiscono quelli del sodio). Anche certe patologie (in particolare: insufficienza cardiaca , ipertensione arteriosa e malattie renali) richiedono un monitoraggio regolare della kaliemia, allo scopo di individuare precocemente eventuali variazioni.

L'esame del potassio è indicato per verificare l'eventuale variazione della potassiemia . Quest'analisi viene eseguita spesso nell'ambito delle analisi di routine, per controllare lo stato di salute generale del paziente. Il potassio viene valutato anche in presenza di sintomi di ipokaliemia (come aritmie, debolezza muscolare e tremori ) o quando il medico sospetta uno squilibrio acido-base o idrosalino. Il test del potassio viene effettuato a intervalli regolari nei pazienti affetti da ipertensione e problemi renali, dializzati o sottoposti a un trattamento terapeutico a base di farmaci diuretici .

Le aritmie cardiache sono comuni nell'ipokaliemia, soprattutto in pazienti con patologie cardiache preesistenti e/o in terapia con digitale (farmaco cardiotonico ).

La riduzione del potassio plasmatico si può verificare anche per l'ingestione di sostanze come la glicirrizina (presente nella liquirizia e utilizzata nella fabbricazione di tabacco da masticare), la dialisi e l'assunzione di certi farmaci. Tra i medicinali che più comunemente provocano ipokaliemia rientrano:

L'ipokaliemia può subentrare anche quando si verificano perdite gastrointestinali di potassio, come in caso di:

Il potassio basso nel sangue può riscontrarsi per un aumento dell'eliminazione per via renale. Tale fenomeno può dipendere da numerose malattie renali, congenite ed acquisite, come:

Il digiuno è consigliato, anche se non necessario. Occorre, però, ricordarsi di segnalare al medico quale tipo di terapia farmacologica si sta seguendo, in quanto molti medicinali possono influenzare l'esito dell'analisi.

Interpretazione dei Risultati

L'ipokaliemia può dipendere da molte cause; fra le più frequenti vi sono i disordini tubulari renali, i disordini metabolici, le perdite dal tratto gastrointestinale e la dialisi.

Tra i motivi del potassio basso nel sangue dev'essere ricordata anche l'assunzione di farmaci, come diuretici e lassativi.

Potassio Basso nel Sangue: possibili cause Perdite renali e gastrointestinali Disordini tubulari renali e altre nefropatie

Diarrea e vomito protratti

Adenoma villoso del grosso intestino

Diabete insipido nefrogenico Passaggio transcellulare / Captazione cellulare di potassio Terapia insulinica

Alcalosi (respiratoria)

Paralisi ipokaliemica periodica (malattia di Westphal) Farmaci Diuretici

Abuso di lassativi

Liquirizia

Steroidi Altre condizioni Malattie endocrine : iperaldosteronismo e sindrome di Cushing

: iperaldosteronismo e sindrome di Cushing Dialisi

Dieta : ridotta assunzione di potassio o deficit di magnesio, anoressia ed etilismo

: ridotta assunzione di potassio o deficit di magnesio, anoressia ed etilismo Ustioni e sudorazione profusa

Come controllare il potassio basso nel sangue

L'approccio terapeutico dipende dalla severità dell'ipokaliemia e dalla causa scatenante.

Un ruolo importantissimo per l'apporto di potassio è svolto dalla dieta. Per aumentare i livelli di quest'elemento quando sono troppo bassi, è possibile intervenire modificando le proprie abitudini alimentari, facendo più spazio ai tanti cibi ricchi di potassio, a cominciare da frutta e verdura, e limitando il sale da cucina.

Quando la dieta non basta, si può ricorrere, su consiglio del proprio medico, a specifici integratori alimentari, da assumere per alcune settimane.

Per quanto riguarda l'approccio farmacologico, le forme lievi di ipokaliemia vengono trattate generalmente con la somministrazione di cloruro di potassio per via orale.

Il potassio viene somministrato, invece, per via endovenosa nelle situazioni che seguono:

Il livello di potassio è pericolosamente basso e/o il paziente continua a perdere una quantità eccessiva del sale minerale;

Gli integratori assunti per via orale non sono efficaci;

I bassi livelli di potassio causano alterazioni del ritmo cardiaco.

Nei pazienti, in cura con diuretici, che diventano ipokaliemici sporadicamente può essere di aiuto l'aggiunta di triamterene o di spironolattone alla terapia. Quest'approccio dev'essere evitato, però, in presenza di insufficienza renale, diabete o altre malattie interstiziali renali.

Se la carenza di potassio è piuttosto grave, potrebbe essere necessario un ricovero ospedaliero: in questi casi, infatti, è importantissimo l'ausilio del medico.