Potassio Alto nel Sangue - Iperkaliemia

Il potassio è un minerale essenziale per il nostro organismo; ricopre infatti un importante ruolo nel mantenimento dell'equilibrio idro-salino ed è alla base di importanti funzioni neuromuscolari e cardiache. Il potassio assorbito nell' intestino passa nel sangue e tutto ciò che è in eccesso viene semplicemente filtrato ed eliminato dai reni. Quando questi organi non sono in grado di svolgere correttamente la loro funzione, il livello di potassio nel sangue aumenta ( iperkaliemia ). Altri fattori possono tuttavia contribuire a questo incremento, tra cui un maggiore apporto alimentare e l'assunzione di alcuni farmaci. Un livello di potassio troppo alto nel sangue comporta conseguenze anche molto gravi per la salute, soprattutto per quanto riguarda il cuore , l'apparato muscolo-scheletrico e il sistema nervoso .

Cos'è

Potassio e ruolo biologico

Il potassio è un sale minerale coinvolto in vari processi fisiologici all'interno dell'organismo.

Sapevate che... In latino, il potassio veniva chiamato “kalium”. Per tale motivo, le patologie che coinvolgono quest'elemento spesso contengono “kal” nel nome.

Insieme a calcio e sodio, il potassio svolge diverse e importanti funzioni, tra cui:

Nel corpo, in condizioni di riposo, la maggior parte del potassio si trova all'interno delle cellule (mentre sodio e calcio sono prevalentemente extracelullari).

La concentrazione intracellulare del potassio è mantenuta per mezzo di un sistema di trasporto attivo (denominato pompa sodio-potassio), che trasporta il sodio all'esterno della membrana, facendo rientrare il potassio.

Il potassio viene introdotto nell'organismo attraverso l'alimentazione, ma, per mantenere i suoi livelli entro il range di normalità, l'organismo può ricorrere alle riserve dell'elemento situate all'interno delle cellule, a seconda delle esigenze di organi e tessuti.

In ogni caso, l'organismo non è in grado di autoprodurre il potassio; per questo motivo, è opportuno regolarne l'assunzione con la dieta. Saranno i reni, poi, ad intervenire nel caso in cui occorra aumentare l'escrezione o il riassorbimento del minerale. Una piccola quota di potassio viene eliminata con le feci.

Iperkaliemia: definizione

L'iperkaliemia (o iperpotassiemia) è definita come una concentrazione sierica di potassio uguale o superiore ai 5,5 mEq/l. Questa condizione può essere causata da eccessive riserve di questo elemento nell'organismo (per aumentato apporto alimentare o ridotta eliminazione a livello renale) oppure da uno spostamento abnorme dello stesso al di fuori delle cellule.

Le cause di iperkaliemia possono essere esogene o endogene. In ogni caso, l'alterazione dell'omeostasi del potassio è potenzialmente letale e richiede un intervento medico immediato.