La procreazione medicalmente assistita (PMA) consente di aiutare le coppie che desiderano un figlio, ma non riescono spontaneamente a intraprendere una gravidanza . Quest'opzione viene indicata dai medici nell'ambito di un percorso di trattamento , nei casi in cui sia accertata l'infertilità di almeno uno dei due partner e non vi siano altri metodi terapeutici efficaci a risolvere tale condizione. La fecondazione assistita si avvale di tecniche più o meno complesse, che comportano la manipolazione di gameti femminili (ovociti), maschili (spermatozoi) o embrioni.

L'inseminazione intrauterina (IUI) è la tecnica di procreazione medico-assistita che più rispetta le normali tappe dei processi della riproduzione . Questa metodica viene indicata in presenza di sterilità di origine sconosciuta , alla quale, cioè, non si riesce ad attribuire una causa. In particolare, l'IUI viene raccomandata in presenza di fattori coitali , quando gli spermatozoi hanno delle difficoltà a raggiungere l' utero ( impotenza , modesta alterazione della qualità dello sperma ecc.) e/o nei casi in cui il partner maschile sia stato sottoposto a una vasectomia . In quest'ultimo caso, il liquido seminale è ottenuto tramite una puntura del condotto deferente e, una volta ottenuto un campione sufficiente, viene utilizzato per l' inseminazione artificiale . In presenza di una concentrazione di spermatozoi sotto la media, con poca motilità o con anomalie delle dimensioni e della forma, l'IUI può riuscire a compensare questi problemi, poiché la preparazione dello sperma prima della procedura aiuta a separare gli spermatozoi vitali e con motilità conservata, rispetto a quelli di qualità inferiore. L'inseminazione intrauterina può essere utilizzata con successo anche in situazioni piuttosto rare, come nel caso di uomini affetti da eiaculazioni retrograde (all'interno della vescica ), determinate da interventi di chirurgia prostatica , o in presenza di alcune patologie del tratto genitale , come nel caso dell' ipospadia , nelle quali sia difficile o impossibile avere un rapporto sessuale completo. L'IUI è indicata anche in presenza di endometriosi lieve, disfunzioni ovulatorie e fattori immunologici ( produzione di anticorpi anti-spermatozoo da parte dell'organismo maschile o della partner ). Quest'approccio può essere utile anche nei casi di ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione ovarica con farmaci e rapporti sessuali mirati (che si hanno, cioè, durante i giorni della probabile ovulazione). L'IUI è adatta anche in presenza di alterazioni anatomiche e/o funzionali del collo uterino (fattore cervicale) o di una delle tube di Falloppio ( fattore tubarico monolaterale ).

Se le condizioni riscontrate non possono essere gestite con altri interventi farmacologici e/o chirurgici adeguati, quindi se la procreazione è impossibile o comunque la probabilità di iniziare una gravidanza è remota, può essere indicato il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. In base alla causa di infertilità, quindi, lo specialista del centro PMA può consigliare l'IUI o un'altra procedura più idonea al profilo della coppia.

Se una coppia non riesce a procreare nonostante i rapporti sessuali mirati, in un periodo di tempo di 12-24 mesi, è necessario approfondire dal punto di vista medico le cause all'origine delle difficoltà di concepimento. Prima di eseguire l'IUI, il medico incontra i due pazienti e redige un'anamnesi sulla base della loro storia clinica , quindi consiglia una serie di esami specifici per escludere la presenza di disfunzioni ormonali, patologie a carico di utero e tube, anomalie del liquido seminale e così via

Come si svolge?

L'IUI imita semplicemente la riproduzione naturale nell'utero: il seme maschile viene depositato direttamente in utero nel momento dell'ovulazione, quindi l'incontro degli spermatozoi con l'ovocita e la fecondazione avvengono normalmente nell'apparato genitale femminile. Ciò risulta utile soprattutto quando gli spermatozoi hanno difficoltà a superare vagina e cervice per via di un ostacolo o per una mancanza di quantità o qualità dello sperma.

1. Controllo e stimolazione delle ovaie

L'IUI può essere attuata su ciclo spontaneo o con un'induzione dell'ovulazione attraverso la somministrazione di farmaci (generalmente gonadotropine ricombinanti) a partire dal secondo-terzo giorno del ciclo mestruale. L'obiettivo è quello di stimolare le ovaie a produrre più di un follicolo e portare a maturazione 2-3 cellule uovo per aumentare le possibilità che almeno una di queste venga fecondata.

Sulla base delle dimensioni dei follicoli, dello spessore della mucosa uterina e con il ricorso al test di ovulazione è possibile prevedere il momento dell'ovulazione del ciclo in corso. Inoltre, il monitoraggio ecografico dell'ovulazione, effettuato nel corso della terapia, permette di modificare la dose dei farmaci per ottimizzare la risposta ovarica e personalizzare il trattamento.

Di solito, non appena due o tre follicoli hanno raggiunto determinate dimensioni (18 mm circa), l'ovulazione viene indotta per via farmacologica, con l'iniezione della gonadotropina corionica umana (hCG), in modo da poter sfruttare il momento più adatto per l'inseminazione.

2. Preparazione del liquido seminale

Il liquido seminale necessario per l'IUI, ottenuto per masturbazione dopo 2-5 giorni di astinenza, viene sottoposto a una speciale preparazione in laboratorio. Il giorno dell'inseminazione, il campione di sperma viene trattato in maniera tale da selezionare e concentrare gli spermatozoi mobili in un volume sufficiente.

Il liquido seminale così preparato verrà deposto dal ginecologo utilizzando un catetere molto sottile e flessibile nell'utero della donna attraverso la cervice.

3. Inseminazione

Il giorno dell'inseminazione è fissato dopo 36 ore dalla somministrazione di hCG. Il liquido seminale del partner o di un donatore, precedentemente esaminato e sottoposto a selezione, viene rilasciato all'interno dell'utero della paziente tramite un catetere sottile, che viene inserito attraverso la cervice uterina. Si tratta di un processo semplice, indolore e molto simile a qualsiasi visita ginecologica. Trascorsi 14 giorni dall'inseminazione sarà eseguito il dosaggio plasmatico della β-hCG per verificare se si è instaurata con successo una gravidanza.