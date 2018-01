A ciascuno di questi segni clinici, viene attribuito un punteggio da zero a due e la loro somma rappresenta l' indice di Apgar . Quest'ultimo può variare, pertanto, da un massimo di 10 (neonato in ottime condizioni) ad un minimo di 0 (indice di gravissime difficoltà al momento del parto). Di solito, vengono considerati buoni tutti i punteggi superiori a 7 .

L'indice di Apgar prende in considerazione cinque parametri, indicativi della capacità del neonato di sopravvivere in modo autonomo , fuori dall' utero materno:

L'indice di Apgar (noto anche come score o punteggio di Apgar ) è un sistema di valutazione a cui viene sottoposto il neonato subito dopo il parto . Gli accertamenti per assegnare il punteggio sono effettuati nei primi minuti di vita: lo scopo è quello di stabilire se il bambino appena nato è in grado di superare senza problemi lo sforzo associato al parto o presenta qualche sofferenza che richiede un intervento medico immediato.

Lo sapevate che…

L'indice di Apgar prende il nome da Virginia Apgar, medico statunitense che, nel 1952, lo introdusse nella pratica clinica. Inizialmente, il punteggio serviva a medici ed infermieri in sala parto, per stabilire se un neonato avesse bisogno o meno di rianimazione. All'epoca accadeva, infatti, che bambini apparentemente sani alla nascita, morivano dopo pochi minuti, in quanto non ricevevano le giuste attenzioni, in termini di supporto alle funzioni vitali. La dott.ssa Apgar stabilì che per valutare le condizioni di salute dei bambini appena nati, andavano considerati cinque criteri: attività cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, reattività alla stimolazione e colorito. Ad ogni segno clinico, venne attribuito un punteggio pari a 0, 1 o 2, a seconda della presenza o assenza dello stesso.

In seguito, per facilitare la memorizzazione dei controlli da effettuare sul neonato, venne creato un acronimo, utilizzando curiosamente le lettere del cognome della dott.ssa: