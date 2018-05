Per quanto riguarda il trattamento, le opzioni sono variabili e variano in base all'entità dell'incontinenza cardiale. Alcuni farmaci possono essere utilizzati temporaneamente per i casi lievi o moderati, ma il sollievo più duraturo è determinato dalla terapia chirurgica.

Farmaci utilizzati in caso di incontinenza cardiale

La terapia farmacologica è indicata soprattutto per i pazienti con incontinenza cardiale lieve. Questa è basata su medicinali che proteggono dalla secrezione acida gastrica e mantengono sotto controllo i sintomi della malattia da reflusso gastro-esofageo associata alla disfunzione del cardias. Generalmente, si utilizzano farmaci gastroprotettori (ad esempio, gli inibitori della pompa protonica) a digiuno, prima di un pasto, ed antiacidi dopo i pasti (come gli alginati).

Nella gestione dell'incontinenza cardiale, occorre ricordare che i medicinali funzionano solo nel breve termine: la terapia farmacologica non rappresenta la soluzione definitiva del problema.

Stile di vita

Il trattamento dell'incontinenza cardiale implica una serie di modificazioni dello stile di vita.

In particolare, è necessario intervenire sulle cattive abitudini alimentari e sui comportamenti errati che possono contribuire ad esacerbare la sintomatologia. Se il disturbo si manifesta sempre con le stesse caratteristiche e risulta un malessere cronico, è consigliabile, innanzitutto, limitare il consumo di bevande gassate e mangiare lentamente. Nel regime dietetico, poi, dovrebbero essere evitati alimenti acidi, irritanti o che possono aggravare il reflusso gastroesofageo, tra cui agrumi, cioccolato, alcol e caffeina. Altro accorgimento importante è quello di contenere il sovrappeso.

Chirurgia dell'incontinenza cardiale

La remissione totale dell'incontinenza cardiale è possibile con la terapia chirurgica. Lo scopo del trattamento consiste nel ripristinare la normale funzionalità dello sfintere.

L'intervento per la correzione dell'incontinenza cardiale si può eseguire con tecniche poco invasive, come le procedure endoscopiche (cioè con una chirurgia eseguita attraverso la bocca, senza nessuna incisione esteriore) o laparoscopiche, per ricostruire la naturale barriera anti-reflusso.

Gli interventi con accesso dall'esterno sono limitati a pochi specifici casi.

Dopo il trattamento

Dopo l'intervento chirurgico, il medico può prescrivere alcuni farmaci inibitori della secrezione acida gastrica (inibitori della pompa protonica).

Per ridurre i sintomi dell'incontinenza cardiale, sia prima che dopo il trattamento, i pazienti possono: