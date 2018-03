La diagnosi si basa sulla valutazione clinica e neurologica.

I sintomi che più comunemente si presentano in caso di idrocefalo normoteso (disturbi della deambulazione, incontinenza urinaria e demenza) non sono specifici per questa condizione, soprattutto nelle persone anziane. Altre patologie – come alcune forme di demenza vascolare e l'Alzheimer - possono provocare, infatti, disturbi simili. Pertanto, formulare la diagnosi di idrocefalo normoteso può essere particolarmente difficile.

La prima metodica volta ad accertare la patologia, consiste nella puntura lombare (o rachicentesi) a cui seguono, su indicazione dello specialista, la TAC e la risonanza magnetica, con lo scopo di evidenziare:

Un quadro di dilatazione ventricolare;

Assenza di patologie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer ecc.) o altre condizioni (tumori, emorragie, infezioni ecc.) che provocano disturbi simili.

Esami neuroradiologici

Di solito, gli esami neuroradiologici dimostrano un aumento di volume ventricolare sproporzionato rispetto all'atrofia corticale; questo dato non è specifico, ma può supportare la diagnosi di idrocefalo normoteso.

Gli accertamenti volti a definire la condizione comprendono: