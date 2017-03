Generalità

L'idiosincrasia è una condizione di ipersensibilità, o di abnorme reattività, nei confronti di diverse sostanze (alimenti, farmaci, inquinanti ambientali ecc.) verso cui l'organismo si mostra intollerante. Questo stato non è indotto, né accompagnato da fenomeni immunologici, come accade, ad esempio, nel caso dell'allergia.

L'idiosincrasia riconosce una predisposizione genetica e può derivare da alterazioni proprie del paziente (costituzionali). Alcune di queste reazioni sono dovute a un fenomeno di suscettibilità ad un antigene a cui si era già stati esposti in precedenza, da ricondurre a un'intolleranza o a una risposta normale, ma abnorme. Altre volte, l'idiosincrasia è correlata a un'anomalia enzimatica, che disturba il metabolismo della sostanza in questione. In un certo numero di casi, poi, l'ipersensibilità è congenita, primaria e non riconducibile ad alcun meccanismo noto.

Indipendentemente dalla causa, le reazioni idiosincratiche si manifestano con quadri clinici di vario tipo (orticaria, rinite, nausea, diarrea, difficoltà respiratoria ecc.), che, talvolta, si rivelano letali.

La terapia più utilizzata per la gestione dei questa reazione patologica si basa sulla somministrazione di farmaci antagonisti specifici.