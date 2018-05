Il guanto di crine è un esfoliante di tipo fisico. Questo strumento viene ampiamente utilizzato in campo cosmetico per la sua versatilità , che lo rendono ideale per prendersi cura della pelle .

Il guanto di crine è ottimo per rimuovere periodicamente le cellule morte presenti a livello superficiale della cute, favorendo l'ossigenazione dell'epidermide. Nella routine di bellezza, questo passaggio è indispensabile non soltanto per facilitare il ricambio cellulare (turnover), ma anche per migliorare l'assorbimento dei cosmetici successivamente applicati.

Il guanto di crine è un alleato per il benessere della pelle . Questo strumento di bellezza esfolia la pelle del corpo, agendo in modo specifico sugli inestetismi , come peli incarniti e cellulite . La gestualità con cui viene utilizzato il guanto di crine stimola, inoltre, la microcircolazione , migliorando l'efficacia delle creme idratanti .

Il prodotto è un alleato ideale anche in funzione dell' epilazione : il guanto di crine permette di sollevare i peli, semplificando così l'operazione e riducendo il rischio di incorrere in una follicolite .

La sua grana esfoliante lo rende ideale per un massaggio rivitalizzante , in grado di liberare la pelle dalle impurità, migliorando l'aspetto della pelle, che apparirà subito più tonica, liscia e morbida .

Il guanto di crine svolge molte funzioni che sono di prezioso aiuto nella routine di bellezza per la pelle e per il benessere del corpo . La sua applicazione è adatta alla cura di diverse aree, come cosce, fianchi, braccia e zone ricoperte da peli.

Come si Usa

In linea generale, è preferibile usare il guanto di crine sulla pelle bagnata e, possibilmente, abbinato ad acqua tiepida o calda. Andrebbe evitato, invece, l'uso "a secco": l'applicazione sulla superficie cutanea asciutta potrebbe danneggiarla, irritarla o graffiarla. Il guanto di crine è comodo e pratico da usare sia nella vasca da bagno, che sotto la doccia. La gestualità necessita di qualche accortezza, in quanto l'utilizzo sbagliato, aggressivo o troppo energico può rivelarsi molto doloroso. Lo scrub con il guanto di crine deve somigliare più ad un massaggio.

Attenzione! L'esfoliazione con il guanto di crine andrebbe evitata in caso di pelle sensibile o reattiva.

Guanto di Crine: come va usato? Per usare il guanto di crine in maniera corretta bastano dei gesti semplici. Una volta infilato nella mano, il prodotto va inumidito, prima di essere strofinato sulla pelle, con delicatezza e senza esercitare troppa pressione. I movimenti vanno praticati in senso ascendente (dalla parte bassa del corpo verso l'alto) per rispettare l'andamento della circolazione del sangue. Questi accorgimenti evitano di incorrere in graffi, abrasioni e/o ferite. Al termine del trattamento con il guanto di crine, occorre risciacquare la pelle o passare un panno umido per eliminare i residui e le impurità, asciugare la zona ed applicare una crema idratante o altri prodotti specifici con un massaggio. Guanto di Crine: ogni quanto? Il ciclo vitale delle cellule epidermiche è di 28 giorni. Pertanto, nella routine di bellezza, è possibile prevedere l'uso del guanto di crine, almeno una volta alla settimana, per mantenere la pelle morbida e levigata. Se viene utilizzato per contrastare la cellulite, il trattamento con il guanto di crine può essere suddiviso in più sessioni, distanziate da almeno due giorni l'una dall'altra. Per l'esfoliazione del corpo Attraverso la sua superficie esfoliante, il guanto di crine è ottimo per eliminare le cellule morte dalla pelle, soprattutto nelle parti dove questa risulta più ruvida e secca. Il prodotto può essere fatto passare con delicatezza nelle zone interessate del corpo, dopo un bagno o l'esposizione al getto caldo della doccia, insistendo con particolare attenzione su tutte quelle aree che appaiono ispessite e più dure al tatto (come gomiti, ginocchia e talloni). Per contrastare la cellulite Il guanto di crine va massaggiato dalle caviglie alle cosce, passando per i fianchi e le braccia, insistendo sulle zone in cui la cellulite è presente. Durante la doccia, è consigliabile alternare dei getti di acqua fredda, in modo da preparare al meglio la pelle per il trattamento ed ottenere migliori risultati in termini di tonicità.

Lo sapevate che... Dopo l'esfoliazione, la pelle è più ricettiva. Il trattamento con il guanto di crine o altri scrub, infatti, favorisce l'ossigenazione dei tessuti e stimola la microcircolazione. Pertanto, è il momento giusto per applicare sul corpo trattamenti mirati, come anticellulite o rassodanti, per amplificarne gli effetti.