Un groppo in gola particolarmente fastidioso, ma episodico può essere monitorato per qualche tempo, senza allarmarsi; raramente, questa sensazione rende necessaria l'immediato ricorso al medico.

Se il disturbo è costante e progressivo, invece, è necessaria un'approfondita valutazione clinica. In base alla gravità ed alla natura del groppo in gola, il medico potrà suggerire di attendere l'evolversi dei sintomi o indicare al paziente l'esecuzione di ulteriori indagini diagnostiche.

Gli esami utili per definire le cause sono di "esclusione": se lo specialista otorinolaringoiatra osserva un'irritazione della mucosa laringea o faringea compatibile con reflusso gastroesofageo indirizza il paziente al gastroenterologo; se il groppo in gola è compatibile con un globo isterico, invece, viene indicato un consulto psichiatrico e così via.

Anamnesi ed esame obiettivo

Per indagare le cause del groppo in gola, il medico pone al paziente domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica personale, quindi conduce un esame obiettivo.

Anamnesi : l'obiettivo della raccolta dei dati anamnestici del paziente consiste nella differenziazione tra sensazione di groppo in gola e disfagia (difficoltà nella deglutizione). Quest'informazione suggerisce, quindi, la presenza di un disturbo strutturale o della motilità (movimento) della gola o dell'esofago. Durante l'anamnesi, il medico chiede al paziente di descrivere chiaramente i sintomi, in particolare la loro correlazione con stati emotivi e disturbi nel deglutire (es. sensazione di blocco del cibo). Inoltre, verifica la presenza di eventuali altre manifestazioni concomitanti.

: l'obiettivo della raccolta dei dati anamnestici del paziente consiste nella differenziazione tra sensazione di groppo in gola e disfagia (difficoltà nella deglutizione). Quest'informazione suggerisce, quindi, la presenza di un disturbo strutturale o della motilità (movimento) della gola o dell'esofago. Durante l'anamnesi, il medico chiede al paziente di descrivere chiaramente i sintomi, in particolare la loro correlazione con stati emotivi e disturbi nel deglutire (es. sensazione di blocco del cibo). Inoltre, verifica la presenza di eventuali altre manifestazioni concomitanti. Esame obiettivo: la visita otorinolaringoiatrica è incentrata sulla bocca e sul collo. Il medico esamina e procede alla palpazione del pavimento orale e del collo per verificare l'eventuale presenza di masse che potrebbero essere responsabili della sensazione di groppo in gola. Successivamente, l'esame obiettivo procede con la valutazione della faringe mediante una sonda di esplorazione flessibile e sottile, al fine di indagare la regione retrofaringea e le corde vocali. Nel corso della visita, il medico potrebbe chiedere al paziente di ingerire dell'acqua o un alimento solido, come un biscotto o un cracker.

I risultati di anamnesi ed esame obiettivo aiutano a decidere se sono necessari ulteriori esami per stabilire le origini del groppo in gola.

Nel corso della visita, il riscontro di alterazioni anatomiche o disfagia è suggestivo di un disturbo meccanico o della motilità della deglutizione. In presenza di sintomi cronici, non correlati alla deglutizione (in particolare: assenza di dolore o difficoltà), che insorgono nel corso di stati emotivi attenuabili con il pianto, è probabile una diagnosi di globo isterico. In quest'ultimo caso, raramente è necessaria l'esecuzione di altri accertamenti.

Altre indagini

Se la diagnosi è poco chiara o il medico non riesce a visualizzare la faringe in maniera adeguata, si eseguono delle indagini funzionali, come l'esofagografia (standard o video) e la manometria esofagea. Altre indagini utili a definire le cause del groppo in gola sono la radiografia toracica e la misurazione del tempo di deglutizione. I pazienti con reperti tipici di bolo isterico non necessitano di ulteriori esami.