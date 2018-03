Il formicolio ai piedi può manifestarsi nell'ambito di molte condizioni patologiche, ma non solo. In diversi casi, questo sintomo dipende da cause banali, come la temporanea compressione dei nervi della zona per l'adozione di posture errate. Altre volte, tuttavia, il formicolio ai piedi è il segnale di malattie più importanti, che non vanno sottovalutate.

Formicolio ai piedi occasionale e temporaneo

Spesso, un formicolio ai piedi passeggero dipende semplicemente dall'aver mantenuto a lungo delle posture scorrette, come quando si assume una certa posizione durante il sonno o si rimane seduti con le gambe accavallate. In questo caso, la manifestazione tende a passare in breve tempo.

Il formicolio ai piedi si può verificare, inoltre, se si mantiene a lungo una posizione eretta oppure quando si indossano troppo a lungo delle scarpe strette.

Tra i fattori che predispongono l'insorgenza del disturbo rientrano le ripetute sollecitazioni traumatiche del piede e l'abitudine ad indossare calzature non adatte alla conformazione del piede (es. uso prolungato di tacchi alti). Il formicolio ai piedi può essere condizionato anche da attività atletiche molto intense, sovrappeso e stile di vita sedentario.

Formicolio ai piedi ricorrente o continuo

Quando il formicolio ai piedi si avverte in maniera costante o ricorrente, può segnalare la presenza di una condizione patologica sottostante più grave, soprattutto se questo sintomo si associa a dolore, intorpidimento, perdita di sensibilità e sensazione di bruciore.

Le cause più frequenti comprendono:

Infiammazioni locali. Il formicolio ai piedi può essere conseguenza di un processo infiammatorio, come nel caso di alluce valgo, dito a martello, artrite, tendinite e tallonite. Il formicolio localizzato alla pianta del piede, specie all'inserzione calcaneare, suggerisce la presenza di una fascite plantare. Dopo un trauma al piede, come una distorsione della caviglia o un'eventuale frattura, il formicolio ai piedi persiste anche dopo diversi giorni dall'evento scatenante e si associa a dolorabilità sulle prominenze ossee. Altre cause sono un'infezione cutanea di natura batterica (cellulite) ed un'infiammazione diffusa dei tessuti molli della caviglia e del piede (periartite), condizioni che possono essere difficilmente distinte da un'artrite acuta.

Altre cause del formicolio ai piedi comprendono:

Se il formicolio ai piedi è particolarmente persistente, potrebbe dipendere da:

Il formicolio ai piedi può presentarsi anche nel contesto di:

Il formicolio ai piedi può rappresentare anche l'effetto collaterale di trattamenti radio- e chemioterapici.