La gestione del formicolio alla mano destra dipende dalla causa che ne è responsabile.

Se la patologia sottostante è lieve ed i sintomi associati sono blandi, il medico può impostare un trattamento conservativo.

Nella maggior parte dei casi, quest'approccio prevede:

Se il formicolio alla mano destra è causato da problemi circolatori lievi o dallo stress, potrebbero essere utili dei rimedi naturali, come l'omeopatia o la fitoterapia. Per migliorare la circolazione, in particolar modo, sono consigliati: mirtillo nero, biancospino, zenzero, valeriana, passiflora o melissa.

Chi soffre di formicolio alla mano destra potrebbe trarre beneficio dalla fisioterapia. In tal caso, è prevista l'esecuzione di una serie di movimenti mirati, in grado di alleviare il dolore e la sensazione di contrattura e di formicolio. Tuttavia, occorre sapere che questi rimedi non sempre sono risolutivi, ma permettono di migliorare la situazione e di ottenere risultati più efficaci con i trattamenti successivi.

Quando la patologia è più accentuata e, oltre al formicolio alla mano destra, subentrano anche dolore, impotenza funzionale e perdita di sensibilità alle dita, è possibile venga indicato un intervento chirurgico.