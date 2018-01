Valori Normali

Il fibrinogeno alto in gravidanza è un referto normale, almeno fino a quando rimane entro l'intervallo di riferimento indicato (400-700 mg/ml). Per tale motivo, il riscontro di valori elevati relativi al parametro in esame non deve essere assolutamente motivo di preoccupazione.

Il fibrinogeno alto in gravidanza riflette, di solito, una buona capacità di coagulare e di fare fronte alle eventuali emorragie post-partum.

Valori Alti di Fibrinogeno in Gravidanza

Il fibrinogeno alto in gravidanza oltre l'intervallo di riferimento (700 mg/ml) potrebbe indicare che il corpo della donna sta cercando di recuperare la normalità dopo una ferita, un'ustione o un grave trauma. Va ricordato, infatti, che il fibrinogeno è una proteina di fase acuta, perciò le quantità della proteina possono aumentare rapidamente in tutte le condizioni che causano infiammazione o danno tissutale. Il valore del fibrinogeno può essere eccessivamente elevato in gravidanza anche per la presenza di patologie che interessano i reni e certi tumori, come i linfomi.