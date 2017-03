Il feticismo è una delle forme più diffuse di perversione sessuale, per cui si prova piacere esclusivamente a contatto con un oggetto specifico, una parte del corpo o una situazione.

Il feticismo è caratterizzato, quindi, dallo spostamento dell'obiettivo del proprio piacere dalla persona nella sua interezza a un suo sostituto, ovvero a una parte del corpo del partner o a qualsiasi altro oggetto inanimato che gli appartiene (di solito, un indumento).

Il termine feticismo deriva dal portoghese “feitiço”, che significa “artificiale” e “sortilegio”: i mercanti di schiavi usavano questo termine per indicare gli oggetti di culto adorati nella pratica religiosa dagli indigeni africani.

In sessuologia, il feticismo consiste nell'utilizzare un oggetto inanimato (un “feticcio”) come mezzo preferito per l'eccitamento sessuale. I feticci più comuni comprendono grembiuli, scarpe, indumenti in pelle o in lattice e biancheria intima femminile.

In alcuni casi, la presenza di questo “oggetto di culto” è necessaria, se non fondamentale, al raggiungimento del piacere sessuale. Per alcuni feticisti, infatti, vedere, sentire, annusare, inghiottire o palpare l'oggetto della propria attrazione è importante almeno quanto il normale coito, se non addirittura di più.

Tuttavia, nel linguaggio comune, il termine feticismo viene spesso utilizzato per descrivere particolari interessi, come quello del gioco di ruolo sessuale e la preferenza per alcune caratteristiche fisiche.