Fenciclidina - PCP - Polvere d'Angelo

Generalità La fenciclidina - conosciuta anche come PCP (acronimo derivante dalla sua nomenclatura IUPAC, 1-(1-fenilcicloesil)piperidina) - è una droga dissociativa di sintesi, appartenente al gruppo degli allucinogeni non classici.

Fenciclidina - Struttura chimica Nel gergo del mercato illegale, questa sostanza viene chiamata "polvere d'angelo".

Dal punto di vista chimico, la fenciclidina è un derivato fenilcicloesilico; più precisamente, appartiene alla classe delle arilcicloesilamine.

Storia e Utilizzi della Fenciclidina La fenciclidina fu introdotta sul mercato durante i primi anni '50 come anestetico dissociativo. Tuttavia, poco dopo, il suo utilizzo in ambito medico fu abbandonato a causa degli effetti collaterali indotti nei pazienti, che si manifestavano al risveglio dall'anestesia (effetti psicotomimetici e schizofrenici).

Ad ogni modo, la ricerca su questa molecola non si fermò e i vari tentativi di migliorarne le caratteristiche come farmaco anestetico portarono alla sintesi della ben nota ketamina, un anestetico più efficace che ancora oggi è ampiamente utilizzato.

Inoltre, i ricercatori notarono che gli effetti metabolici, neurochimici e comportamentali indotti dalla fenciclidina negli animali da laboratorio erano paragonabili e del tutto sovrapponibili a quelli che si manifestavano nei pazienti affetti da schizofrenia. Tale osservazione spinse la ricerca a utilizzare questa molecola proprio per ottenere modelli animali di questa patologia, in modo tale da consentire lo studio di nuovi agenti antipsicotici.

In qualsiasi caso, attualmente la fenciclidina è comunque considerata una droga d'abuso a tutti gli effetti. Non a caso, essa rientra nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo nazionale e internazionale.

Meccanismo d'azione La fenciclidina esercita la sua attività attraverso l'interazione con il recettore NMDA, ossia il recettore per l'N-metil-D-aspartato (NMDA), per il glutammato e per altri tipi di ligandi che sono in grado di modularne l'azione.

Più nel dettaglio, la fenciclidina esplica la sua azione anestetica come antagonista non competitivo del suddetto recettore. Infatti, il recettore NMDA è implicato nell'eccitabilità cellulare, quindi, nel mantenimento dello stato di coscienza. Non a caso, i suoi agonisti - come l'NMDA e il glutammato - sono neurotrasmettitori eccitatori e quest'ultimo in particolar modo è il più importante del nostro sistema nervoso centrale.

Il recettore NMDA è un recettore canale che regola il flusso di ioni sodio e calcio (Na+ e Ca++) in alcuni tipi di neuroni. È un recettore molto complesso, su cui sono presenti numerosi siti di binding, fra cui vi è un sito specifico per il legame della fenciclidina (chiamato, appunto, sito PCP) che si ritiene sia localizzato all'interno del canale ionico.

Ad ogni modo, la fenciclidina, non solo è in grado di legarsi ai recettori NMDA, ma è anche in grado di esercitare un'azione agonista nei confronti dei recettori dopaminergici di tipo D2; azione dalla quale derivano, con molta probabilità, i suoi effetti schizofrenici.

Inoltre, da alcuni studi è emerso che la fenciclidina è anche in grado di legarsi - ostacolandone l'attività - ad alcune proteine di trasporto deputate al reuptake della dopamina, portando così a un ulteriore aumento della biodisponibilità di questo neurotrasmettitore.

Infine, da altri studi ancora è emerso che la fenciclidina è capace di legarsi ai recettori delle endorfine e delle encefaline (quindi ai recettori oppioidi) producendo un effetto di tipo analgesico.

Vie di somministrazion La fenciclidina come droga d'abuso viene assunta per via inalatoria o per via parenterale, attraverso differenti modalità.

Quando assunta per via inalatoria, solitamente, la PCP viene fumata in associazione a tabacco e/o marijuana. In alternativa può essere - a seconda della purezza - inalata direttamente dal naso (sniffata).

Quando assunta per via parenterale, invece, la fenciclidina viene somministrata tramite un'iniezione endovenosa o intramuscolare.