La fecondazione eterologa è una tecnica di procreazione assistita che utilizza gameti (ovociti e/o spermatozoi) di una donatrice e/o di un donatore esterno alla coppia . In Italia, il ricorso a tale tecnica è legittimo (come indicato dalla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale) nei casi in cui non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per risolvere le cause di infertilità di uno dei due genitori. La fecondazione eterologa si avvale di diversi tipi di tecniche, che comportano la manipolazione di ovociti, spermatozoi o embrioni nell'ambito di un percorso finalizzato a intraprendere una gravidanza.

Situazione in Italia

A partire dal 2014, la Corte Costituzionale ha fatto decadere il divieto al ricorso a tecniche di fecondazione assistita eterologa, dichiarando incostituzionale quanto riportato nella legge 40/2004, con una sentenza in cui si riconosce “il diritto incoercibile delle coppie ad avere figli”. Pertanto, le tecniche di procreazione medicalmente assistita che oggi possono essere utilizzate sono sia omologhe, che eterologhe.

Tuttavia, la realizzazione della fecondazione eterologa ha trovato qualche ostacolo, come la mancanza di donatori che rende impossibile soddisfare tutte le richieste. In Italia, le donazioni avvengono a titolo volontario e gratuito (non sono previste forme di riconoscimento economico, poiché si rischierebbe di incorrere in un reato perseguibile d'ufficio), quindi il reperimento dei gameti, soprattutto femminili, risulta molto difficile. Questo aspetto è stabilito per evitare il commercio di ovociti e seme che, oltre ad essere escluso dalla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, è vietato anche in tutta Europa. Per un'ovodonazione, è necessario, quindi, trovare chi, a tali condizioni, può accettare di sottoporsi a pesanti cure ormonali ed entrare in sala operatoria per aiutare un'altra donna ad avere un figlio.

Inoltre, restano in vigore alcune limitazioni, tra cui:

Il ricorso alle madri surrogate;

La fecondazione nel caso uno dei due componenti della coppia sia deceduto;

La donazione degli embrioni;

L'utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica;

Il ricorso alla fecondazione eterologa per coppie dello stesso sesso o single.

Le linee guida per poter accedere alla fecondazione eterologa sono attualmente al vaglio di Governo e Parlamento che stanno preparando un decreto per uniformare l'accesso alla fecondazione eterologa in tutte le Regioni d'Italia. Nel frattempo, è stato stabilito che i richiedenti devono essere maggiorenni, sposati o conviventi in modo stabile. La fecondazione eterologa è gratuita o con ticket, prevista cioè nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma solo per le donne riceventi in età potenzialmente fertile, cioè al di sotto dei 43 anni, per un massimo di 3 cicli.

L'Istituto Superiore di Sanità fornisce la mappa dettagliata dei centri autorizzati in ogni regione italiana e raccoglie i dati di tali strutture all'applicazione delle tecniche di PMA.