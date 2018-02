Le feci gialle sono dovute soprattutto ad una riduzione della quantità di pigmenti biliari, che normalmente conferiscono loro un colorito più o meno bruno.

Alcune volte, questo fenomeno è associato a modifiche del tutto occasionali correlate all'assunzione di alimenti che contengono pigmenti gialli o arancioni, come il carotene (carote, albicocche ecc.). In altri casi, tuttavia, se le feci gialle non tendono a regredire nel giro di un giorno o due, possono segnalare la presenza di disturbi più severi.

Vie biliari e cause correlate

Le feci gialle o di colore molto chiaro possono essere correlata alla riduzione della quantità di sali biliari nelle stesse. Ciò potrebbe dipendere da una malattia epatica, della colecisti o del pancreas.

COLECISTI

Il persistere delle feci gialle può essere spia di problemi di natura ostruttiva, che impediscono alla bile di raggiungere l'intestino. La ridotta quantità di sali biliari che raggiunge l'intestino può causare una cattiva digestione dei grassi ingeriti con la dieta che vengono espulsi tal quali.

Pertanto, le feci gialle possono essere un sintomo riconducibile a:

Queste condizioni patologiche causano, in genere, anche altri tipi di sintomi, tra cui dolori acuti che interessano l'area, febbre, prurito, ittero (ingiallimento delle sclere e della cute) e nausea.

FEGATO

Le feci gialle possono dipendere da una patologia epatica, in grado di ridurre la concentrazione di sali biliari, fondamentali per il processo digestivo. In particolare, il fegato può non produrre abbastanza bile (insufficiente escrezione) oppure il flusso della stessa è bloccato a causa di calcoli biliari.

Le feci gialle possono essere, inoltre, sintomo di:

Infiammazione del fegato (epatite);

(epatite); Cirrosi epatica ;

; Ittero secondario ad un aumento della bilirubina (questa condizione si verifica in persone che hanno problemi col fegato o soffrono di una forma di epatite);

secondario ad un aumento della bilirubina (questa condizione si verifica in persone che hanno problemi col fegato o soffrono di una forma di epatite); Tumore del fegato.

PANCREAS

Se le feci sono gialle, maleodoranti e di aspetto untuoso per la notevole quantità di grassi non assimilata (steatorrea), potrebbe essere in causa una malattia del pancreas:

Pancreatite;

Alcune forme tumorali;

Insufficienza congenita di sintesi delle lipasi (enzimi secreti nell'intestino, con i quali il pancreas partecipa alla digestione dei grassi).

Disfunzioni e malattie dell'intestino

Le feci gialle si possono riscontrare come espressione di problemi all'intestino tenue che comportano un aumento della velocità del transito del cibo e/o una difficoltà nella digestione.

Queste condizioni comprendono le malattie infiammatorie intestinali, tra cui:

Le feci gialle possono presentarsi anche negli stati patologici che interferiscono con il normale assorbimento dei nutrienti, come la celiachia (o morbo celiaco) ed altre sindromi da malassorbimento (insieme di disordini dell'assorbimento di nutrienti durante la digestione).

La celiachia è una malattia genetica caratterizzata dalla limitazione dell'intestino a digerire propriamente il glutine. Le persone che ne soffrono hanno spesso diarrea, spasmi intestinali e feci gialle, soprattutto quando assumono cibi contenenti glutine.

Il transito veloce del cibo attraverso l'apparato digerente si può osservare anche in presenza di malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Questo disturbo è caratterizzato dalla risalita del contenuto gastrico acido verso l'esofago.

In qualche caso, le feci gialle possono essere un sintomo spia di un carcinoma del colon.

Infezioni

Le feci gialle possono essere la conseguenza di infezioni del tratto gastrointestinale, comprese:

Giardiasi (malattia infettiva che si contrae dalle acque contaminate, responsabile di una violenta diarrea gialla);

Enterite tubercolare;

Mononucleosi infettiva;

Febbre gialla.

Altre cause