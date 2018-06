Di per sé, l'eterocromia non rappresenta un rischio per la salute, quindi non sarebbe necessario alcun trattamento.

Tuttavia, se c'è un improvviso cambiamento nel colore di uno o di entrambi gli occhi, è importante consultare un medico oculista. Solo una visita approfondita può rivelare, infatti, se l'eterocromia è causata da un sottostante problema medico.

Se l'eterocromia è dovuta ad una patologia dell'occhio, il trattamento deve essere diretto alla causa scatenante.

Quando è necessario il trattamento dell'eterocromia?

Se l'eterocromia è acquisita, cioè secondaria ad una patologia come un'infiammazione o un trauma, il trattamento è diretto alla specifica causa.

Dal punto di vista estetico, qualora l'eterocromia fosse motivo di disagio, è possibile utilizzare una lente a contatto colorata per:

Scurire l'occhio che appare più chiaro;

Schiarire l'occhio che appare più scuro;

In alternativa, per ottenere un risultato intermedio, è possibile ricorrere a due lenti a contatto di colori diversi.