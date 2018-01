In genere, i risultati di quest'intervento sono soddisfacenti e, in molti casi, limitano la necessità di una terapia corticosteroidea.

Corticosteroidi topici

I farmaci più utili per controllare i sintomi dell'esofagite topica sono i corticosteroidi topici (come fluticasone propionato e budesonide).

La via di somministrazione con inalatore orale multi-dose è quella preferita (in considerazione dell'assenza degli effetti indesiderati secondari alla terapia sistemica e dell'elevata efficacia anti-infiammatoria topica). In caso di esofagite eosinofila, è possibile nebulizzare il farmaco in bocca ed inghiottirlo: in questo modo, il farmaco riveste l'esofago e non penetra nei polmoni. In alternativa, il budesonide può essere miscelato con un sostituto dello zucchero, prima di essere deglutito.

Dopo l'assunzione, il paziente deve sciacquare il cavo orale con acqua (per evitare un'infezione micotica, come la candidosi) e non bere o mangiare per almeno 30 minuti (per massimizzare l'azione anti-infiammatoria topica a livello della mucosa esofagea).

I corticosterodi topici per il trattamento dell'esofagite eosinofila vengono somministrati, di solito, per 6-8 settimane, 30 minuti prima di colazione e 30 minuti prima di cena. Questa terapia è da ripetere al ripresentarsi dei sintomi.

Terapia endoscopica

Quando i soggetti manifestano episodi ricorrenti di disfagia e presentano una stenosi significativa, il medico può intervenire utilizzando un palloncino idrostatico o un dilatatore esofageo solido . La dilatazione endoscopica esofagea viene eseguita da endoscopisti esperti con estrema cautela, per prevenire lacerazioni esofagee o perforazioni.

Nel caso di occlusione da bolo alimentare, la dilatazione endoscopica consente la rapida disostruzione dell'esofago.

Prognosi

Le complicazioni dell'esofagite eosinofila non trattata includono la fibrosi della lamina propria e la formazione di restringimenti che aumentano il rischio di occlusione da cibo e di perforazione dell'esofago.

La corretta gestione della patologia consente al paziente di mantenere una buona qualità di vita.