Lo scopo di un esame urodinamico è fornire al medico informazioni utili a diagnosticare le cause e la natura dei sintomi e delle condizioni sopraccitate, in modo da poter pianificare, in un secondo momento, la terapia più adeguata.

In genere, i medici prescrivono l'esecuzione di un esame urodinamico in presenza di uno dei seguenti sintomi o condizioni:

Caratteristiche

Esistono diverse tipologie di esame urodinamico; tra i tipi di esame urodinamico più importanti, rientrano:

L'uroflussometria;

La cistometria;

L'elettromiografia della vescica;

La misurazione del residuo post-minzionale;

Lo studio pressione/flusso;

La profilometria della pressione uretrale;

L'esame video-urodinamico.

Un medico potrebbe decidere di sottoporre lo stesso paziente a uno o a più dei sopraccitati esami urodinamici.

La scelta di quali e quanti esami urodinamici prescrivere dipende dalla sintomatologia e dalle condizioni di salute emerse, durante un precedente esame obiettivo. Ciò vuol dire, per esempio, che in siffatte circostanze potrebbe essere sufficiente l'esecuzione della sola uroflussometria, mentre in altre occasioni potrebbe risultare necessario lo svolgimento combinato di uroflussometria, cistometria e misurazione del residuo post-minzionale.

Uroflussometria

L'uroflussometria è l'esame urodinamico che permette di studiare e valutare, in modo assolutamente non invasivo, le caratteristiche (velocità in primis) del flusso urinario, durante la minzione.

Considerato il più semplice tra gli esami urodinamici, l'uroflussometria prevede l'impiego di un apparecchio - il cosiddetto uroflussometro - che ha la capacità di misurare la quantità di urina emessa nell'unità di tempo, riportandola in tempo reale su un grafico.

Per i pazienti, l'uroflussometria consiste soltanto nell'urinare in uno speciale imbuto o in una speciale toilette, i quali sono collegati, a loro volta, all'uroflussometro e dotati di un'apposita scala di misurazione del flusso d'urina.

Cistometria

Brevemente, la cistometria è l'esame urodinamico attraverso cui i medici misurano:

La quantità totale di urina che può contenere la vescica;

La pressione intravescicale, ossia la pressione presente all'interno della vescica;

La forza contrattile della vescica, al momento della minzione;

Le modalità con cui la vescica accumula l'urina;

Il livello di riempimento della vescica che induce lo stimolo alla minzione;

La pressione intravescicale, al momento di una perdita improvvisa di urina.

Elettromiografia della vescica

L'elettromiografia è un esame diagnostico, finalizzato alla valutazione dello stato di salute dei muscoli e delle cellule che controllano quest'ultimi: i cosiddetti motoneuroni.

L'elettromiografia della vescica consiste nella misurazione e nello studio dell'attività elettrica di cui si rendono protagonisti i nervi, che controllano i muscoli della vescica, sfinteri in particolare.

Un'area della vescica particolarmente studiata, durante un'elettromiografia, è il cosiddetto collo della vescica o collo vescicale.

Se da un'elettromiografia della vescica emergono risultati anomali, vuol dire che, con molta probabilità, la sintomatologia in atto - quella che ha spinto il medico a prescrivere l'elettromiografia - è dovuta a un danno nervoso e/o muscolare.

Dal punto di vista puramente operativo, se i sensori per la misurazione dell'attività dei motoneuroni sono posizionati sulla pelle (quindi all'esterno), non è previsto alcun tipo di anestesia; se, invece, i sensori sono collocati internamente al corpo, attraverso un catetere uretrale o rettale, è prevista l'anestesia locale.

Misurazione del residuo post-minzionale

La cosiddetta misurazione del residuo post-minzionale (o RPM) è l'esame urodinamico che misura quanta urina rimane all'interno della vescica, dopo la minzione.

Esistono due modi per misurare l'RPM: mediante un'ecografia della vescica oppure mediante un catetere vescicale.

La misurazione tramite ecografia della vescica è una metodica di semplice esecuzione, per nulla invasiva e che non richiede il ricorso all'anestesia; in genere ha luogo nel reparto di Radiologia degli ospedali e spetta a un medico radiologo.

La misurazione tramite catetere vescicale, invece, è una metodica decisamente più complessa e invasiva, in quanto prevede l'anestesia locale e, soprattutto, la fastidiosa pratica dell'inserimento del catetere in vescica, attraverso l'uretra.

Chiaramente, se le due modalità di misurazione garantissero gli stessi risultati, i medici opterebbero sempre per la misurazione del residuo post-minzionale tramite ecografia, perché è semplice e non è invasiva. Tuttavia, com'è intuibile dalla precedente affermazione, c'è un vantaggio nel ricorrere all'uso del catetere vescicale: attraverso il catetere vescicale, infatti, il medico può svuotare la vescica dell'urina rimasta e quantificarla; questa operazione è del tutto impossibile con l'ecografia della vescica.

La possibilità di quantificare con precisione l'urina rimasta fornisce informazioni precise, in merito alla capacità di svuotamento della vescica.

Se il residuo di urina è pari a 100 millilitri, vuol dire che la vescica si svuota con estrema difficoltà.

Studio della pressione/flusso

Lo studio della pressione/flusso è l'esame urodinamico che misura:

Le pressioni intravescicale e intraddominale, necessarie alla minzioni, e

La portata del flusso di urina, attraverso l'uretra.

Test generalmente complementare alla cistometria, lo studio della pressione/flusso prevede l'impiego di uno speciale manometro e richiede l'anestesia locale.

Per quanto concerne i risultati, sono considerate circostanze anomale: valori bassi di pressione intravescicale e intraddominale, associati a flusso di urina ridotto, e valori alti di pressione intravescicale e intraddominale, associati a flusso di urina normale.

Profilometria della pressione uretrale

La profilometria della pressione uretrale è l'esame urodinamico che consente di misurare la pressione nell'uretra a riposo e le sue variazioni.

Per la misurazione dei valori pressori interni all'uretra, i medici impiegano un catetere uretrale, a cui è collegato un rivelatore di pressione - il cosiddetto trasduttore - e un'apposita soluzione fisiologica.

La misurazione della pressione uretrale e delle sue variazioni è utile a comprendere la funzionalità dell'uretra.

Esame video-urodinamico

L'esame video-urodinamico è l'esame urodinamico che permette di scattare fotografie e riprendere con video le fasi di riempimento e svuotamento della vescica.

Poter contare su fotografie e video della vescica, quando quest'ultima si riempie e si svuota, è di enorme aiuto nell'individuare eventuali problematiche.

Le possibili modalità d'esecuzione dell'esame video-urodinamico sono due: attraverso i raggi X oppure attraverso un apparecchio a ultrasuoni.

Il ricorso ai raggi X impone l'utilizzo di un mezzo di contrasto e la presenza di quest'ultimo all'interno della vescica. Il ricorso all'apparecchio a ultrasuoni, invece, prevede il riempimento della vescica con acqua calda, attraverso un apposito catetere.

Entrambe le modalità d'esecuzione sono da considerarsi moderatamente invasive: la prima, per l'impiego dei raggi X e del mezzo di contrasto, mentre la seconda, per l'introduzione del catetere fino alla vescica e la pratica dell'anestesia locale.