Esame Impedenzometrico Orecchio

L'impedenzometria è un esame strumentale che viene svolto, in regime ambulatoriale, dall'otorinolaringoiatra (medico specialista delle malattie della gola, del naso e dell'orecchio). La procedura è indolore e non invasiva.

Meccanismo di base

L'esame impedenzometrico prevede il posizionamento all'interno del meato acustico di una sonda, dotata di una punta di plastica morbida, fino a quando non se ne ottiene la chiusura ermetica.

Successivamente, lo strumento genera un tono puro (di solito, pari a 226 Hz) e misura il riflesso del suono dalla membrana timpanica, mentre l'operatore varia la pressione dell'aria nel condotto uditivo esterno. L'impedenzometro emette una pressione sonora di entità variabile, positiva e negativa, da un livello massimo di +200 decapascal (daPa) ad un minimo di –400 daPa, in grado di mettere in movimento il timpano e la catena degli ossicini ad esso annessi; al contempo, un microfono capta e trasduce il suono in corrente continua.

Lo strumento registra così la resistenza opposta al passaggio dell'aria nell'orecchio medio, a differenti valori pressori. Con suoni gravi, l'impedenza è in funzione della rigidità e del suo inverso, ossia cedevolezza o, in termini tecnici, compliance (nota: la cedevolezza indica come l'energia viene trasmessa nell'orecchio medio, in funzione delle variazioni di pressione).

Il massimo picco di compliance si verifica quando le pressioni d'aria del canale uditivo e dell'orecchio medio sono uguali, massimizzando così la trasmissione acustica attraverso l'orecchio medio. Il picco di compliance, quindi, indica la pressione dell'orecchio medio ed implica l'efficacia della funzione della tromba di Eustachio.

Se il timpanogramma è normale, si esegue l'esame dei riflessi stapediali: l'apparecchio emette dei suoni intensi, che stimolano la contrazione del muscolo stapedio, registrando questo movimento con l'impedenzometro.

Da chi viene eseguito?

L'esame viene eseguito da uno specialista otorinolaringoiatra, con il supporto di operatori qualificati che, nel corso della loro formazione professionale, hanno acquisito un'esperienza specifica sulla fisiopatologia dell'orecchio.

Quanto dura?

La durata dell'esame è variabile: di norma, per l'esecuzione dell'impedenzometria occorrono indicativamente 5 minuti.

Cosa riporta il referto?

Nel referto, è riportata la conclusione diagnostica, con l'eventuale documentazione iconografica allegata (grafici relativi al timpanogramma e riflesso stapediale).