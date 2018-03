Eritrofobia - Paura di Arrossire

La persona affetta dal disturbo manifesta disagio o ansia anche solo alla possibilità di sviluppare questa reazione in pubblico. Si sviluppa così un circolo vizioso, dove l'eritrofobia, se non ben gestita, rischia di creare un' ansia anticipatoria che innesca, a sua volta, la risposta fisiologica dell'arrossamento. In pratica, più la persona pensa di arrossire, più arrossisce (il cercare di controllare le reazioni involontarie finisce per alterarle). La conseguenza è che vengono progressivamente limitati i rapporti con familiari, amici e colleghi di lavoro.

Questa fobia è correlata ad un' anomala attivazione emotiva : la persona che ne soffre associa situazioni spiacevoli - vissute nel passato come momenti di forte imbarazzo o vergogna - all' arrossamento del volto . Il ripetersi di tali stimoli fobici e/o il timore di essere giudicato dagli altri, conducono all'eritrofobia.

Quando si arrossisce normalmente?

Arrossire a livello delle guance è un fenomeno comune e non patologico. Il rossore cutaneo è conseguenza di una vasodilatazione dei capillari diffusa del volto e del collo (iperemia).

L'iperemia è indotta, nello specifico, dal sistema nervoso ortosimpatico, il quale non è sottoposto al potere della nostra volontà.

Nella maggior parte dei casi, questa manifestazione viene sperimentata in determinate circostanze come, ad esempio, durante un'attività sportiva o per effetto dell'alcool. Quest'evento si può verificare anche per un'irritazione della pelle.

Un rossore improvviso del volto può comparire anche in situazioni in grado di indurre un certo imbarazzo (si pensi, ad esempio, quando si fa una brutta figura o si riceve un complimento). L'arrossamento delle guance si manifesta anche nel corso di un momento di rabbia o, più comunemente, per timidezza.