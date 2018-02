L'epiglottide ha la funzione di impedire che i liquidi ed il bolo alimentare, masticato nella bocca, entrino nella trachea, durante la deglutizione. Per assolvere questo compito, la struttura cartilaginea si abbassa sull'apertura della laringe, come a chiuderla temporaneamente.

Mentre si deglutisce, infatti, la base della lingua (cioè la parte più arretrata rispetto il cavo orale) compie dei movimenti che la portano a poggiare proprio sull'epiglottide. Come conseguenza della pressione passiva provocata dalla lingua e dai muscoli ariepiglottici, l'epiglottide viene indotta così a rovesciarsi all'indietro, chiudendo l'accesso alle vie aeree.

Normalmente, l'epiglottide allontana cibo e liquidi dall'apertura della laringe dirigendoli nel canale alimentare.

L'epiglottide non è essenziale per la respirazione o non svolge importanti funzioni per quanto riguarda la fonazione.