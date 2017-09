In condizioni normali, i suddetti enzimi sono rilevabili nel sangue solo in concentrazioni minime; tuttavia, quando i miociti del cuore subiscono un danno o uno stress significativo, questi enzimi vengono rilasciati in circolo in quantità significativamente elevate. La misura degli enzimi cardiaci è quindi utile come supporto nel diagnosticare l' infarto miocardico e la sindrome coronarica acuta , due patologie associate a un insufficiente apporto di sangue al cuore. La loro valutazione può essere utilizzata anche per determinare il rischio di sviluppare una di queste patologie o per monitorare i pazienti in cui si sospettano tali condizioni.

Gli enzimi cardiaci rivestono interesse clinico come marcatori di lesione miocardica , in quanto riflettono la presenza di necrosi (senza indicarne, però, il meccanismo responsabile).

Gli enzimi cardiaci sono proteine contenute nelle cellule del cuore. In condizioni normali, queste molecole sono presenti in piccole concentrazioni nel sangue. Tuttavia, quando il muscolo cardiaco risulta sofferente in seguito a un significativo evento ischemico , ne vengono rilasciate grandi quantità nel torrente ematico.

Perché si Misurano

La valutazione degli enzimi cardiaci può essere usata:

come supporto nella quantificazione del danno miocardico conseguente a prolungata ischemia ;

conseguente a ; per valutare il rischio che il paziente presenta di sviluppare una specifica patologia (es. sindrome coronarica, scompenso cardiaco ecc.).



In particolare, valori alterati di questi marcatori confermano la diagnosi in caso di infarto miocardico acuto in corso: quando le fibre muscolari subiscono un danno per riduzione dell'irrorazione sanguigna a livello delle arterie coronarie, gli enzimi cardiaci vengono rilasciati nel sangue in quantità elevate.

Oltre a essere un indicatore di infarto miocardico acuto, un aumento degli enzimi cardiaci si può riscontrare anche in caso di sforzi intensi, traumi e distrofie muscolari.

Gli enzimi miocardici più comunemente testati nei laboratori di analisi comprendono:

Infarto del miocardio

L'infarto miocardico acuto riflette una perdita di miociti cardiaci (necrosi) causata da prolungata ischemia.

La necrosi di estese zone di miocardio determina l'innalzamento dei livelli sierici degli enzimi cardiaci in misura significativa. Oltre a questi parametri, l'ischemia può essere identificata precocemente mediante l'anamnesi e l'elettrocardiogramma (ECG).

Gli enzimi di utilità diagnostica per l'infarto del miocardio si distinguono in:

INDICATORI PRECOCI (< 6 ore)

Creatina chinasi (CK) : enzima presente soprattutto nel tessuto muscolare scheletrico e nelle fibre cardiache.

La misura della quantità di creatina chinasi (CK) presente nel sangue permette di rivelare e monitorare l'infiammazione (miosite) o danni muscolari gravi, tra cui quello cardiaco.

In presenza di una sofferenza del muscolo, vengono rilasciate nel sangue quantità aumentate di CK, entro poche ore. Se si verificano ulteriori danni, le concentrazioni di CK possono rimanere elevate. Ciò rende il test del CK utile per il monitoraggio del danno cardiaco progressivo.

La creatina chinasi-MB (CK-MB) è una particolare forma dell'enzima, che si trova principalmente nel muscolo cardiaco. I livelli di questo marcatore aumentano quando si verifica un danno (come l'infarto acuto del miocardio), un trauma o un intervento chirurgico a carico del cuore.

La concentrazione di CK-MB può essere misurata nel follow-up, dopo il riscontro di un aumento delle CK totali, e/o quando il test della troponina non è disponibile.

Troponine : sono proteine che si trovano nel muscolo scheletrico e cardiaco. Queste regolano la contrazione muscolare, controllando l'interazione calcio-mediata di actina e miosina.

Le isoforme specifiche del cuore (TnI e la TnT) sono considerate marcatori altamente specifici per il miocardio e rappresentano uno dei più importanti riferimenti diagnostici per valutare lo stato di salute del cuore; nella pratica clinica, i dosaggi di questi enzimi sono utilizzati per capire se il paziente ha avuto un infarto o altri problemi a carattere infiammatorio o ischemico.

Piccoli incrementi delle troponine si possono comunque verificare anche in pazienti con scompenso cardiaco, miocardite o embolia polmonare.

Mioglobina : insieme alla troponina, questa proteina rappresenta uno dei marcatori più utilizzati per confermare o escludere un eventuale danno al cuore.

I livelli di mioglobina iniziano ad aumentare entro 2-4 ore dall'attacco cardiaco, raggiungendo alti livelli nelle 8-12 ore successive; generalmente, i valori tornano normali il giorno successivo all'evento patologico. Di conseguenza, l'esame è usato per aiutare ad escludere un attacco cardiaco in pronto soccorso.

Alti livelli di mioglobina devono essere confrontati con i risultati di altri esami, come creatinchinasi (CK-MB) o troponina; ciò consente di stabilire se il danno è effettivamente a carico del cuore o coinvolge un altro muscolo scheletrico.

Lattato deidrogenasi (LDH) : enzima che si trova nella maggior parte delle cellule dell'organismo. Il suo compito principale consiste nel metabolizzare il glucosio per renderlo energia fruibile.

La lattato deidrogenasi si trova in numerosi tessuti, ma è concentrata soprattutto a livello di cuore, muscoli scheletrici, fegato, reni, pancreas e polmoni. Quando le cellule sono danneggiate o distrutte, l'enzima LDH è rilasciato nella frazione liquida del sangue (siero o plasma), oltre ad aumentare la propria concentrazione in altri liquidi biologici (es. liquor) in presenza di alcune patologie.

L'LDH rappresenta, quindi, un indicatore generale di danno tissutale e cellulare.

Aspartato aminotransferasi (AST, GOT o SGOT): enzima che si trova nelle cellule dell'organismo, ma è prevalente nel miocardio e nel fegato, e in minor concentrazione, in reni e muscoli.

Nei soggetti sani, i valori di AST nel sangue sono bassi. Quando il cuore, il fegato o i muscoli sono danneggiati, questa transaminasi viene rilasciata nel sangue.

L'enzima AST non fornisce informazioni diagnostiche aggiuntive rispetto a quelle già ottenute con la determinazione delle CK e LDH.