Le emorroidi sanguinanti possono essere trattate con molteplici opzioni terapeutiche. La frequenza dei sintomi è un fattore importante per pianificare la strategia più adeguata al caso. Quando gli intervalli di benessere sono sempre più rari - nonostante tutte le attenzioni igieniche, l'adeguamento della dieta ed i presidi farmacologici - è necessario prendere in considerazione l'intervento chirurgico.

Farmaci e rimedi topici

Nei casi più lievi, il medico può indicare l'applicazione locale di farmaci in grado di alleviare i sintomi della patologia. I medicinali più utilizzati sono i cortisonici sotto forma di pomata, che hanno l'effetto di attenuare l'infiammazione e l'edema, mentre gli anestetici locali, come la lidocaina, aiutano a mitigare bruciore, dolore e prurito. Questi preparati, però, dovrebbero essere usati solo per brevi periodi, poiché possono causare irritazioni della zona anale.

Alcuni medici possono prescrivere anche dei fleboprotettori, da assumere ciclicamente per via orale. Ne sono esempi gli estratti di vite rossa, amamelide, rusco o pungitopo, meliloto, ippocastano, mirtillo ed esperidina. Gli stessi estratti sono presenti anche in specifiche formulazioni per l'applicazione topica, quindi in pomate da applicare a livello anale.

Lavaggi con acqua tiepida (intorno ai 40° C) sono molto efficaci nel lenire i sintomi locali, mentre va evitata l'acqua fredda che potrebbe portare allo strozzamento delle emorroidi prolassate per lo spasmo anale.

Chirurgia

La soluzione concreta alle recidive e all'aggravamento progressivo delle emorroidi sanguinanti è chirurgica.

Emorroidi sanguinanti di grado lieve - Se le emorroidi sanguinanti sono presenti in forma lieve, è possibile ricorrere a trattamenti ambulatoriali. Tra gli interventi più comuni rientrano:

Legatura elastica : consiste nel posizionamento di un laccio elastico di gomma alla base delle emorroidi, ottenendone lo strangolamento. Ne consegue la necrosi per l'arresto dell'apporto ematico e, dopo qualche giorno, l'eliminazione spontanea del tessuto legato e dell'elastico. La cicatrice e le aderenze che si formano alla base della parte trattata, inoltre, sono utili per impedire nuovi prolassi.

: consiste nel posizionamento di un laccio elastico di gomma alla base delle emorroidi, ottenendone lo strangolamento. Ne consegue la necrosi per l'arresto dell'apporto ematico e, dopo qualche giorno, l'eliminazione spontanea del tessuto legato e dell'elastico. La cicatrice e le aderenze che si formano alla base della parte trattata, inoltre, sono utili per impedire nuovi prolassi. Scleroterapia iniettiva: prevede delle iniezioni con sostanze sclerosanti, al fine di ottenere una cicatrice fibrosa; lo stesso risultato si può ottenere mediante coagulazione ad infrarossi, sfruttando il calore generato da un raggio laser. La cicatrizzazione riduce l'afflusso di sangue all'area prolassata e crea delle aderenze che fissano la mucosa emorroidale agli strati sottostanti, prevenendone il prolasso.

Questi trattamenti chirurgici non provocano generalmente dolore, ma va segnalato che la loro efficacia è, a volte, parziale o solamente transitoria.

Emorroidi sanguinanti di grado severo - Quando le emorroidi sanguinanti sono più gravi e complicate, è necessario ricorrere a tecniche chirurgiche più complesse, in anestesia generale o regionale.

La metodica tradizionale consiste nell'emorroidectomia, cioè nell'asportazione delle emorroidi fuoriuscite all'esterno. Se l'intervento viene eseguito in modo corretto, è efficace e risolutivo; tuttavia, il decorso post-operatorio è doloroso e sussiste il rischio di incontinenza.

Una tecnica più recente, definita metodo Longo, prevede il riposizionamento delle emorroidi prolassate nella loro posizione originale, senza quindi asportarle; ciò permette di limitare sensibilmente il dolore post-operatorio ed accelerare il recupero dall'intervento. Lo stesso scopo viene perseguito dalla tecnica di dearterilalizzazione (più nota come metodo THD).

In ogni caso, la scelta del trattamento più idoneo dev'essere effettuata in base alle caratteristiche del paziente e all'esperienza del chirurgo.