Embolo - Cos'è, Perché si Forma, Sintomi, Cura

Cos’è un embolo?

Embolo è il termine medico che definisce qualunque massa anomala, mobile e insolubile, circolante nel sangue e capace, se raggiunge un'arteria o una vena della sua stessa dimensione, di interrompere il flusso sanguigno in modo del tutto simile a un tappo.

La presenza con effetto occlusivo di uno o più emboli costituisce una condizione che, in medicina, prende il nome di embolia.

I fenomeni di embolia – quindi la presenza di un embolo occlusivo – possono risultare letali per chi ne è vittima, in quanto riducono o impediscono l'afflusso di sangue in uno o più organi (l'organo interessato dipende dalla sede dell'embolo).

Curiosità A coniare il termine "embolo" fu il patologo e uomo di scienza Rudolf Virchow, nel 1848. Rudolf Virchow è noto ai più per il suo contribuito al riconoscimento dei principali fattori di rischio della trombosi; in numero di 3 ed etichettati (non a caso) come "triade di Virchow", questi fattori sono l'ipercoagulabilità, la stasi o la turbolenza del flusso sanguigno e il danno endoteliale.