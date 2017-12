L’ematocele è una delle cause principali della condizione nota come testicolo gonfio . Tra gli altri fattori causali di testicolo gonfio, figurano: l’idrocele, il varicocele, la torsione testicolare, l’ernia inguinale, le cisti dell’epididimo, l’epididimite e l’orchite.

Sintomi dell’ematocele retroperitoneale

Nelle donne, l’ematocele retroperitoneale può essere causa di malessere o dolore addominale e gonfiore addominale.

Complicanze

L’ematocele ai testicoli non è, di per sé, responsabile di gravi conseguenze; tuttavia, è comunque possibile una sua associazione a svariate complicanze, nel momento in cui dipende da una causa clinicamente rilevante. Per esempio, un severo trauma allo scroto può combinare la presenza di ematocele a un fenomeno noto come dislocazione testicolare; un tumore dei testicoli non curato tempestivamente, invece, può abbinare all’ematocele la diffusione di cellule tumorali in altre sedi (metastasi).

Quando rivolgersi al medico?

La presenza di un ematoma a livello scrotale, abbinata a dolore e gonfiore testicolare, rappresenta un motivo più che valido, per contattare il medico curante e richiedere una visita di controllo.

Questa accortezza è particolarmente importante e da attuare con estrema tempestività, in assenza di traumi e interventi chirurgici allo scroto, in quanto, in siffatte circostanze, l’ematoma e gli altri sintomi potrebbero essere dovuti verosimilmente a un tumore dei testicoli.