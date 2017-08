Ecografia Pelvica

Generalità L'ecografia pelvica è un esame utilizzato nella diagnostica per immagini, che consente lo studio degli organi e di altre strutture presenti nell'area addominale inferiore: Vescica e porzioni terminali dell'intestino (retto e sigma);

Prostata, dotti deferenti e vescichette seminali nell'uomo;

Utero, vagina, tube di Falloppio, cervice ed ovaie nella donna. L'esame ecografico della pelvi si basa sull'emissione degli ultrasuoni, i quali vengono riflessi in modo differente dai vari tessuti che attraversano, permettendo di ricostruirne le immagini e individuare eventuali alterazioni patologiche.

Per lo svolgimento dell'ecografia pelvica, si utilizza una sonda che viene appoggiata sulla superficie cutanea, in corrispondenza dell'area anatomica da analizzare. Con l'ausilio di un gel trasparente, questo dispositivo viene fatto scivolare dall'operatore. Il segnale riflesso è captato dalla sonda, che spedisce simultaneamente a un elaboratore le informazioni acquisite. Queste vengono visualizzate sotto forma di immagini, su un monitor collocato nelle immediate vicinanze della postazione nella quale opera il medico.

In campo oncologico, l'ecografia pelvica è un esame molto utilizzato, poiché il tessuto tumorale presenta, di solito, una densità diversa rispetto a quello sano. In tale ambito, quest'indagine può fornire molte informazioni circa la dimensione, la posizione e la struttura delle masse pelviche. Tuttavia, l'ecografia pelvica non consente generalmente di formulare una diagnosi definitiva di cancro, per la quale occorrono accertamenti clinici specifici e mirati.

Cos'è L'ecografia pelvica è un'indagine semplice e innocua, che si basa sull'emissione e sulla ricezione di ultrasuoni. Ciò consente di valutare la dimensione e la forma di molti organi interni, come ovaie e prostata, e le aree anomale all'interno di essi, come cisti e alcuni tumori. L'ecografia pelvica non prevede l'uso di radiazioni ionizzanti (o l'iniezione di sostanze radioattive).

Ultrasuoni: come funzionano? Gli ultrasuoni sono onde sonore emesse da una sonda. Questo dispositivo è fatto scorrere sulla pelle, che viene prima ricoperta da un sottile strato di gel per assicurare una buona trasmissione del segnale e consentire un movimento regolare del trasduttore.

Le onde vengono riflesse in diversa misura dai diversi tessuti: per questo, l'ecografia può distinguere tra cisti a contenuto liquido o masse solide. A differenza delle radiazioni, poi, si ritiene che gli ultrasuoni non possano provocare alcun danno all'organismo.

L'ecografia pelvica è indicata a tutte le persone per le quali è necessario trarre informazioni (come dimensione, forma, posizione, aspetto o spessore) relative agli organi addominali interessati.

Come si esegue L'ecografia pelvica viene condotta mediante focalizzazione spaziale, secondo i vari piani anatomici dell'organo oggetto dell'esame. Prima dell'indagine, il paziente viene fatto sdraiare a pancia in su e viene invitato a svestirsi oppure a scostare gli indumenti dall'area bassa dell'addome. La procedura sovrapubica (esterna) prevede che il medico faccia scorrere la sonda ecografica direttamente sulla pelle, previa applicazione di un gel denso e trasparente.

Gli ultrasuoni emessi trasmettono un segnale riflesso che il dispositivo capta e spedisce simultaneamente a un elaboratore. A sua volta, questo invia le informazioni ricevute - sotto forma di immagini - a un monitor collocato nelle immediate vicinanze della postazione nella quale opera il medico.

Ciò consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie a formulare la diagnosi o consigliare al paziente accertamenti più approfonditi.

Ecografia pelvica interna L'ecografia pelvica interna prevede l'introduzione di una sonda all'interno del canale rettale o della vagina. Questa metodica consente una migliore valutazione di alcune parti del corpo, come, ad esempio, la prostata e gli organi genitali femminili.

Le sonde endocavitarie sono efficaci e precise, in quanto permettono di avvicinare sensibilmente il dispositivo ecografico a tutti gli organi che si intendono monitorare.

Preparazione Prima di sottoporsi all'ecografia pelvica, occorre che la vescica sia piena. Quest'accortezza permette al medico di valutare con maggiore precisione il quadro clinico del paziente.

Per tale motivo, è importante non urinare e bere circa mezzo litro d'acqua non gassata almeno una-due ore prima dell'esame. Controindicazioni e rischi L'ecografia pelvica è indolore e non comporta alcun rischio di complicanze. La maggior parte dei soggetti può riprendere immediatamente le attività normali dopo l'esame. Fattori che possono influenzare l'esito dell'esame La presenza di alcune condizioni può interferire con i risultati del test. L'ecografia pelvica può essere effettuata durante le mestruazioni; il medico può consigliare il rinvio dell'esame nel caso in cui questa fase del ciclo mestruale provochi delle modificazioni morfologiche di utero e ovaie tali da invalidare l'esito dell'indagine.

Altri fattori che possono interferire con l'ottenimento di immagini ecografiche di buona qualità possono includere: Obesità grave;

Ritenzione di bario all'interno dell'intestino crasso a causa una recente indagine diagnostica che ne prevedeva l'uso (es. clisma opaco);

Presenza di gas intestinali;

Riempimento inadeguato della vescica. A volte, l'operatore può trovare qualche difficoltà a esaminare le persone che sono state sottoposte in passato a interventi di chirurgia addominale.