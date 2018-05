Il trattamento varia in base all'eziologia del dolore alla pianta del piede.

Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato.

Nel caso in cui la causa scatenante possa essere di origine patologica, il dolore alla pianta dei piedi può essere alleviato da farmaci topici (crema, unguento, lozione o pomata da applicare direttamente sulla zona) o sistemici (in caso di una sintomatologia grave; questi medicinali sono da assumere per via orale o altra via di somministrazione).

Il trattamento può comprendere l'assunzione di FANS o di corticosteroidi, medicinali utili soprattutto nei casi in cui il dolore alla pianta dei piedi sia correlato a malattie che determinano gravi infiammazioni. In quest'ultimo caso, poi, è necessario un riposo funzionale di almeno 15 giorni.

Altri approcci possono prevedere la terapia fisica mirata allo stretching delle parti molli del piede, gli ultrasuoni e la tecarterapia, eventualmente associati ad infiltrazioni locali. Nei casi più gravi, potrebbe rendersi necessario persino un intervento chirurgico.

Rimedi sintomatici

In aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie, esistono diversi rimedi sintomatici che possono alleviare il dolore alla pianta del piede.

Innanzitutto, per prevenire il problema può essere d'aiuto la scelta di scarpe. Nel dettaglio, le calzature dovrebbero essere comode e larghe alla base e, almeno nella fase sintomatica, andrebbero evitati i tacchi alti (oltre i 4-5 cm di altezza). Inoltre, le scarpe devono permettere di distribuire equamente il peso del corpo.

Il dolore alla pianta dei piedi può essere alleviato da massaggi o semplici esercizi per riattivare la circolazione (come, ad esempio, tendere le punte dei piedi ripetutamente). A tal proposito, occorre ricordare, inoltre, di sedersi correttamente, evitando di stare seduti con le gambe incrociate o accavallate per lunghi periodi di tempo.

Per limitare la durata e la frequenza degli episodi di dolore alla pianta del piede è possibile, ad esempio, ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti, come:

Evitare potenziali irritanti (es. scarpe strette) e sovraccarichi (nota: su consiglio del medico, per limitare lo stress meccanico sul piede, è possibile utilizzare solette, ortesi o plantari ortopedici);

Fare dei pediluvi con acqua tiepida e detergenti delicati (in alternativa, per una funzione antibatterica e lenitiva, aggiungere oli essenziali di lavanda, tea tree o rosmarino);

Utilizzare emollienti/idratanti per ripristinare la funzione barriera della cute.

Lo stile di vita è altrettanto importante per la gestione del dolore alla pianta del piede.

Fare attività sportiva (evitando la corsa) o comunque movimento ogni giorno può aiutare ad evitare, infatti, l'insorgere del disturbo, così come seguire una dieta che sia ben equilibrata e senza eccessi, soprattutto per quanto riguarda il sale e gli alimenti grassi.

Altri consigli sempre utili per prevenire il dolore alla pianta dei piedi sono quelli di limitare il più possibile alcol e fumo, che possono influenzare notevolmente la circolazione del sangue.