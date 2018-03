Una volta confermata la diagnosi di disturbo schizoaffettivo, è possibile stabilire un intervento terapeutico di supporto. In questo percorso si tende, generalmente, a coinvolgere i familiari, in quanto il paziente potrebbe non riconoscere il proprio stato in piena autonomia e potrebbe non essere obiettivo nel riconoscere i fattori responsabili dello sviluppo e del mantenimento del disturbo.

Il trattamento del disturbo schizoaffettivo rende spesso necessaria la combinazione di due principali strategie:

Psicoterapia : consiste nel fornire al paziente informazioni chiare e specifiche sul suo disturbo (es. sintomi, decorso ecc.), per aiutarlo a gestire la sintomatologia e diminuire la disfunzione sociale che comporta;

: consiste nel fornire al paziente informazioni chiare e specifiche sul suo disturbo (es. sintomi, decorso ecc.), per aiutarlo a gestire la sintomatologia e diminuire la disfunzione sociale che comporta; Terapia farmacologica: prescritta allo scopo di alleviare i sintomi psicotici, stabilizzare l'umore, curare la depressione e prevenire le ricadute della patologia.

Ovviamente, il trattamento varia a seconda del tipo e della gravità dei sintomi.

Psicoterapia

Gli interventi psicoterapeutici, come quello cognitivo-comportamentale, sono un complemento importante al trattamento farmacologico, in quanto contribuiscono a migliorare la prognosi del disturbo schizoaffettivo, tenendo conto della complessità della patologia e della specifica individualità del soggetto.

Questo percorso è finalizzato a:

Favorire un adeguato esame di realtà;

Ripristinare le funzioni principali della persona;

Ridurre le difficoltà sociali, cognitive e psicologiche;

Favorire il superamento dell'episodio sintomatico, in modo costruttivo per giungere ad un nuovo equilibrio, non più patogeno.

Farmaci

I farmaci usati per il trattamento del disturbo schizoaffettivo possono includere:

Antipsicotici (chiamati anche neurolettici) : farmaci utili per il trattamento di sintomi psicotici, come deliri, paranoia e allucinazioni (es. paliperidone, clozapina, risperidone e olanzapina);

: farmaci utili per il trattamento di sintomi psicotici, come deliri, paranoia e allucinazioni (es. paliperidone, clozapina, risperidone e olanzapina); Stabilizzatori dell'umore (es. litio, divalproex, carbamazepina e valproato);

(es. litio, divalproex, carbamazepina e valproato); Antidepressivi: contribuiscono a gestire i sentimenti di tristezza e disperazione o la difficoltà con il sonno e la riduzione della concentrazione (es. citalopram, fluoxetina e escitalopram).

In linea generale, i farmaci utilizzati per trattare il disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare comprendono il litio associato, per le prime settimane, ad un neurolettico sedativo.

Nella forma depressiva della malattia, invece, si è dimostrata valida l'associazione di antidepressivi triciclici e neurolettici sedativi. Recentemente, è stato proposto l'impiego, in monoterapia, di un farmaco antipsicotico atipico (come l'olanzapina o il paliperidone) per i contemporanei effetti antipsicotici, stabilizzatori dell'umore e antidepressivi.

In generale, per la corretta gestione del disturbo schizoaffettivo è necessario un trattamento a lungo termine e la prognosi varia da persona a persona.