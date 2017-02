Disposofobia - Disturbo da Accumulo

Il bisogno di acquisire - senza utilizzare, né buttare - questi beni si traduce nell' estremo disordine e nella limitazione di attività essenziali della vita quotidiana , quali riposo, alimentazione, igiene del corpo e pulizia degli spazi. Chi soffre di disposofobia è spinto, infatti, ad accumulare senza freni, anche quando la conservazione degli oggetti impedisce e/o riduce sensibilmente la possibilità fisica di girare per casa. In associazione a questa compulsione di accumulo, viene a determinarsi una complementare paura di gettare via le proprie raccolte. Spesso, all'origine della disposofobia c'è un trauma di tipo affettivo, come la perdita di una persona cara, una delusione amorosa o il divorzio dei genitori durante l'infanzia. Si viene così a creare una carenza che l'accumulatore compulsivo tenterà di colmare attraverso le “collezioni” di oggetti. La disposofobia è un disturbo molto complesso, ma si può affrontare con la terapia cognitivo comportamentale.

La principale differenza tra la disposofobia e l'hobby del collezionismo è la nozione dello spazio. Nel primo caso, cioè in presenza della patologia, gli oggetti accumulati ingombrano tutto e l'accumulatore seriale non ha più spazio per sé. Inoltre, un collezionista è fiero della sua collezione, mentre, nel caso dell'accumulo compulsivo, prevale piuttosto un sentimento di vergona. Il soggetto che soffre di disposofobia, infatti, evita di parlare delle sue raccolte e tende a isolarsi per non essere costretto a rivelare il suo problema alle altre persone.

Coloro che soffrono di disposofobia tendono a conservare e accumulare in modo compulsivo e disfunzionale una notevole quantità di oggetti inutili, inservibili e privi di un particolare significato (come, ad esempio, riviste e giornali vecchi, spazzatura, tovaglioli di un ristorante , pacchetti di sigarette vuoti, vestiti, confezioni di alimenti ecc.). Il pensiero tipico dell'accumulatore seriale è la paura di gettare via qualcosa che “un giorno o l'altro potrebbe servire” . Questo tipo di comportamento assume caratteristiche patologiche: in tal caso, il disordine non può essere considerato un aspetto caratteriale, ma la manifestazione di un disturbo specifico. L'accumulatore compulsivo non si rende conto dell'eccesso in cui incorre (a differenza dei pazienti con disturbi da controllo, che sono solitamente critici riguardo ai loro rituali), in quanto è fermamente convinto che gli articoli raccolti siano utili, insostituibili o possano avere un valore in futuro. Questi pazienti, inoltre, non hanno pensieri ossessivi particolari, ma sono terribilmente sconvolti nel momento in cui si chiede loro di gettar via qualcosa. Di solito, sono i familiari a non tollerare più l'invadenza di queste “collezioni” e a richiedere il trattamento terapeutico.

Sintomi e comportamenti

Le manifestazioni associate alla disposofobia sono di entità variabile, da lieve a grave: in alcuni casi, questo disturbo può non avere un grande impatto sulla vita di chi ne soffre, mentre altre volte crea seri impedimenti a gestire le proprie attività quotidiane.

La principale caratteristica della disposofobia è l'acquisizione di un gran numero di beni associata al fallimento di liberarsene, nonostante questi oggetti siano apparentemente inutili o di limitato valore. L'accumulo si associa, infatti, a piacere immediato e senso di sollievo.

Nel tempo, gli spazi vitali risultano ingombrati al punto tale da precludere le attività per le quali sono stati inizialmente progettati; in diversi casi, si vengono a creare condizioni abitative anguste, pericolose o insalubri, in cui le case sono riempite al pieno della loro capacità e la mobilità al loro interno è consentita solo da vie strette e tortuose, attraverso le pile di oggetti in estremo disordine.

Nella quotidianità della persona che soffre di disposofobia, ciò comporta un disagio significativo e la compromissione del normale funzionamento dovuto all'accumulo. Allo stesso tempo, l'accumulatore seriale sperimenta paura al pensiero di sbarazzarsi degli elementi raccolti, in quanto considerati utili.

Un elemento ulteriore che va considerato nella diagnosi è il fatto che il paziente sia anche affetto da “eccessivo accaparramento”. In questo caso il paziente (oltre all'accumulo, quindi alla non eliminazione di cose di cui è già in possesso) è afflitto da una compulsione ad acquisire (pagando od ottenendo gratuitamente) cose di cui non ha bisogno o per le quali non ha oggettivamente spazio.

Come si riconosce

Il disordine e la difficoltà di eliminare gli oggetti sono i primi segni della disposofobia.

Nelle case delle persone che soffrono di disturbo da accumulo seriale, gli oggetti sono accatastati praticamente su tutte le superfici (lavelli, sedie, scrivanie, scale ecc.). Una volta esaurito lo spazio all'interno, il disordine può diffondersi al garage, ai veicoli e al cortile. Chiaramente, gli spazi ingombrati dalle “raccolte” di oggetti rendono alcune zone della casa inutilizzabili per gli scopi previsti (ad esempio: si potrebbe non essere in grado di cucinare o andare in bagno per fare una doccia). Esistono casi, poi, in cui il cibo o la spazzatura si accumulano a livelli insalubri.

L'accumulatore seriale manifesta, inoltre, un eccessivo attaccamento ai propri beni, evidente per il disagio di lasciare che gli altri tocchino gli oggetti o prendano in prestito qualcosa. Tipicamente, si manifesta anche una difficoltà nell'organizzare le cose e, anziché gettarle, queste vengono spostate da una pila ad un'altra.

L'accumulo può essere correlato, inoltre, all'acquisto compulsivo (per l'idea di non perdere un affare) e alla ricerca di una serie di oggetti specifici (come la raccolta di volantini o di altri articoli gratuiti). In alcuni casi, poi, la disposofobia può portare anche a diventare cleptomani o ladri.

Il disturbo da accumulo può portare a un forte isolamento, che può condurre a una grave depressione. Quando tutto lo spazio è occupato, s'instaura anche il rischio di insalubrità. Inoltre, accumulando così tante cose, a volte difettose, c'è il pericolo d'incendio.