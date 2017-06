Disfunzione Erettile - Esami, Diagnosi e Cura

La disfunzione erettile è l'incapacità di avere o mantenere un'erezione del pene soddisfacente, anche quando è presente un buon desiderio sessuale.

Abbastanza comune tra gli uomini di età superiore ai 40 anni, la disfunzione erettile può essere la conseguenza di: traumi al pene, malattie vascolari (es: diabete, arteriosclerosi ecc.), malattie neurologiche (es: sclerosi multipla), alterazioni ormonali (es: ipogonadismo), anomalie anatomiche del pene (es: malattia di Peyronie), uso di particolari farmaci (es: diuretici, corticosteroidi ecc.), disturbi psicologici (es: depressione, ansia ecc.), abuso di alcol, tabagismo, uso di droghe ecc.

Queste due indagini diagnostiche consentono infatti, non solo di identificare la presenza di una difficoltà d'erezione, ma anche di stabilire, in base a eventuali sintomi concomitanti, le potenziali cause o i test che servono a individuarle.

Una diagnosi corretta di disfunzione erettile verte, principalmente, attorno all' esame obiettivo e all' anamnesi .

Cura e Trattamento

Vedi anche: Farmaci per la cura della disfunzione erettile

Per curare o provare a curare la disfunzione erettile, il medico deve pianificare un'adeguata terapia causale, ossia una terapia contro la causa che provoca i deficit d'erezione.

Quindi, in base ad alcuni fattori (es: condizioni di salute del paziente, gravità della disfunzione erettile ecc.), e anche in base alla stessa causa scatenante, può aggiungere alla suddetta terapia causale una sorta di trattamento sintomatico, che aiuta l'individuo con problemi ad avere con più facilità un'erezione; in altre parole, il trattamento sintomatico funge da supporto alla vita sessuale del paziente.

Esempi di terapia sintomatica

Se la disfunzione erettile dipende da una carenza dell'ormone testosterone (ipogonadismo), il trattamento causale consiste in una terapia ormonale sostitutiva a base di testosterone sintetico.

Se la disfunzione erettile scaturisce dalla presenza di diabete, la terapia causale consiste nel controllo accurato, con tutti i farmaci del caso, della glicemia.

Se la disfunzione erettile è frutto di una malattia di cuore, il trattamento causale prevede la cura di tale malattia (in questo caso, le opzioni terapeutiche sono numerose e variano in base alla patologia cardiaca presente).

Se la disfunzione erettile dipende da tabagismo, abuso di alcol e/o uso di droghe, la terapia causale consiste nel cambiare radicalmente stile di vita, in favore di uno sano.

Se la disfunzione erettile ha cause psicologiche, il trattamento causale può consistere in una forma di terapia sessuale (es: la cosiddetta focalizzazione sensoriale) e/o nella cosiddetta psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Terapia sintomatica

La terapia sintomatica per la disfunzione erettile può essere farmacologica oppure chirurgica.

In genere, i medici danno la precedenza ai farmaci, in quanto sono soluzioni efficaci e abbastanza sicure, e si riservano di ricorrere alla chirurgia soltanto nel caso in cui i suddetti farmaci non apportino alcun beneficio.

TERAPIA SINTOMATICA FARMACOLOGICA

Tra i farmaci indicati a un uomo con difficoltà d'erezione, si segnalano in particolare:

Gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (o inibitori della 5-fosfodiesterasi ). Potenziando gli effetti dell'ossido nitrico, questi medicinali migliorano l'afflusso di sangue ai corpi cavernosi, di conseguenza anche la capacità di avere un'erezione.

I più importanti inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono: il sildenafil (noto ai più con il termine di Viagra ), il tadalafil (commercialmente conosciuto come Cialis ), il vardenafil (il cui nome commerciale è Levitra ) e l' avanafil (commercialmente noto come Spedra o Stendra ).

Efficaci in circa i 2/3 degli utenti, gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono farmaci che funzionano, ossia che producono i benefici sperati. Tuttavia, è bene puntualizzare due loro peculiarità: la prima è che non producono mai effetti immediati, ma solo dopo diversi minuti; la seconda è che la dose efficace varia da paziente a paziente (quindi per un soggetto può essere efficace una quantità di farmaco completamente inefficace in un altro individuo di pari età, corporatura ecc.).

Le principali controindicazioni all'impiego degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono: presenza di ipotensione, presenza di una cardiopatia e uso di farmaci antianginosi (es: isosorbide dinitrato).

(o ). Potenziando gli effetti dell'ossido nitrico, questi medicinali migliorano l'afflusso di sangue ai corpi cavernosi, di conseguenza anche la capacità di avere un'erezione. I più importanti inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono: il (noto ai più con il termine di ), il (commercialmente conosciuto come ), il (il cui nome commerciale è ) e l' (commercialmente noto come o ). Efficaci in circa i 2/3 degli utenti, gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono farmaci che funzionano, ossia che producono i benefici sperati. Tuttavia, è bene puntualizzare due loro peculiarità: la prima è che non producono mai effetti immediati, ma solo dopo diversi minuti; la seconda è che la dose efficace varia da paziente a paziente (quindi per un soggetto può essere efficace una quantità di farmaco completamente inefficace in un altro individuo di pari età, corporatura ecc.). Le principali controindicazioni all'impiego degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono: presenza di ipotensione, presenza di una cardiopatia e uso di farmaci antianginosi (es: isosorbide dinitrato). La papaverina . È una sostanza vasodilatatoria in grado di rilassare la muscolatura liscia e aumentare l'afflusso di sangue al pene.

La somministrazione della papaverina avviene per iniezione intracavernosa (cioè un'iniezione a livello dei corpi cavernosi)

La papaverina ha effetto dopo 5-20 minuti dalla sua iniezione e i suoi effetti durano per circa un'ora.

. È una sostanza vasodilatatoria in grado di rilassare la muscolatura liscia e aumentare l'afflusso di sangue al pene. La somministrazione della papaverina avviene per iniezione intracavernosa (cioè un'iniezione a livello dei corpi cavernosi) La papaverina ha effetto dopo 5-20 minuti dalla sua iniezione e i suoi effetti durano per circa un'ora. L'Alprostadil. È un vasodilatatore, somministrabile tramite iniezione intracavernosa o iniezione intrauretrale (cioè attraverso l'uretra).

L'alprostadil agisce dopo circa 10 minuti dall'assunzione e i suoi effetti perdurano per 30-60 minuti.

Motivi per cui gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 potrebbero non funzionare Il paziente non ha dato tempo al farmaco di fare effetto.

La dose assunta non è sufficientemente efficace.

Il desiderio e l'eccitazione sessuale sono insufficienti a scatenare un'erezione (N.B: anche se si fa uso di questi farmaci, desiderio ed eccitazione sessuale sono comunque fondamentali per avere una buona erezione).

Tabella. Dopo quanto tempo è possibile apprezzare gli effetti degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5? E quanto durano tali effetti?

Tipo di farmaco Minuti per entrare in azione, da subito dopo l'assunzione Durata effetti Sildenafil 60 minuti Da 1 a 10 ore Tadalafil Almeno 30 minuti 36 ore Vardenafil 25-60 minuti Da 1 a 10 ore Avanafil 15 minuti Da 1 a 10 ore

TERAPIA SINTOMATICA CHIRURGICA

La terapia sintomatica chirurgica della disfunzione erettile consiste nell'impianto di una protesi al pene; una protesi al pene è anche detta protesi peniena.

Le industrie biotecnologiche hanno messo sul mercato molti tipi di protesi peniena; tra questi tipi di protesi, due sono quelli più importanti: le protesi idrauliche peniene e le protesi semirigide peniene.

Le protesi idrauliche peniene (o pompe idrauliche peniene) sono progettate per gonfiarsi grazie a un liquido, simulando molto bene un'erezione fisiologica. Le protesi semirigide peniene, invece, prevedono il collocamento, all'interno del pene, di un materiale semirigido malleabile, che garantisce una semierezione costante facilmente mascherabile.

L'esercizio fisico può giovare?

Attualmente, è oggetto di studi il potere terapeutico dell'esercizio fisico nei confronti della disfunzione erettile.

Secondo alcune ricerche – che tuttavia meritano degli approfondimenti – la moderata-intensa attività fisica sarebbe di giovamento.