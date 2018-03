Per quanto riguarda il trattamento, le opzioni variano in base alla causa specifica che ha portato alla comparsa della diarrea gialle. Quando il sintomo si presenta in maniera sporadica, non deve essere motivo di preoccupazione e, spesso, non è necessario far ricorso a cure particolari.

Altre volte, invece, la diarrea gialla potrebbe essere un indizio di malattie che richiedono trattamenti mirati per la loro risoluzione. Se le scariche sono molto frequenti si può ricorrere a farmaci antidiarroici, tenendo presente che questi non curano la patologia, ma sono solo sintomatici sulla diarrea gialla. Inoltre, questi medicinali presentano effetti collaterali, quindi è meglio rivolgersi al medico prima di assumerli.

Misure dietetiche

Per risolvere il problema della diarrea gialla, il medico, oltre ad indicare il protocollo terapeutico più corretto, può consigliare al paziente l'adozione di un regime alimentare "in bianco", con cibi poco conditi. Nelle forme lievi o acute, oltre alla reintegrazione dei liquidi perduti, è consigliabile un regime di dieta astringente (carote, limone, riso, pollo e pesce bollito, carne magra ai ferri ecc.) e limitare l'assunzione di cibi ricchi di fibre, tè, caffè, alcolici e latticini.

Inoltre, in caso di diarrea gialla, il medico può consigliare l'assunzione di fermenti lattici per regolare le funzioni intestinali, attraverso la normalizzazione della flora batterica.

Nei casi più gravi, la cura deve essere rapida per prevenire o correggere la disidratazione. Pertanto, è necessario reintegrare i liquidi, i sali minerali e gli zuccheri perduti, tramite alimenti, soluzioni elettrolitiche o fleboclisi.